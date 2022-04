Wo die (Holz-)Tulpen blühen

Ostermitbringsel, Livemusik und genügend Verpflegung: Am 16. April findet der zweite Samstagsmarkt des Jahres auf dem Marktplatz statt. Und es werden nicht nur Händler vor Ort sein.

Die Premiere vor einer Woche ist gelungen, jetzt folgt die Osterausgabe: Am 16. April findet der zweite Samstagsmarkt des Jahres auf dem Marktplatz statt.

Von 11 bis 15 Uhr warten dann nicht nur zahlreiche Händler, sondern auch viel Livemusik auf die Besucher. So ist diesmal Tenor Sebastian Lo Medico zu Gast, der bereits mehrfach in Dülmen aufgetreten ist. Er wird unterstützt von einigen seiner Musikschulschülern.

Mit dabei sind auch wieder einige Viktor-Partner, so sind Infostände etwa von Homann und der Reiselounge geplant. Vertreten ist daneben die Familie Ring, bei der man als Ostermitbringsel beispielsweise eine Tulpe aus Holz oder weitere Frühlings- und Osterdeko erwerben kann - und das für den guten Zweck. Der Erlös wird seit Jahren im großen Stil an Unicef gespendet (DZ berichtete).

Kulinarisch wird laut Dülmen Marketing am Samstag auch einiges geboten: Das Angebot reicht hier von Kaffeespezialitäten über Feinkost-Salami und Eintopf des DRK Buldern bis zu Strauben, einer Tiroler Süßspeisen-Spezialität.

Wer sich noch in irgendeiner Weise am Samstagsmarkt oder zukünftigen Märkten beteiligen möchte, kann sich jederzeit mit Marina Jordan von Dülmen Marketing, Telefon 02594/12124, in Verbindung setzen.