Dülmen sei friedlich, dialogbereit, verantwortungsbewusst, solidarisch und bunt, so Bürgermeister Carsten Hövekamp. Er sprach gemeinsam mit Simon Peletz und Florian Kübber vor rund 250 Menschen am Löwen, die ein Zeichen gegen die Montagsspaziergänger setzten.

„Wir werden hier stehenbleiben.“ Applaus brandete auf, als Bürgermeister Carsten Hövekamp diesen Satz sagte. Es wird nicht das einzige Mal sein, dass er wegen Beifall seine Rede unterbrechen musste. Und in der wird das Stadtoberhaupt deutlich.



Ja, auch er sei das Thema Corona längst leid und sehne das Ende der Pandemie herbei. Aber: „Die Pandemie können wir nur gemeinsam beenden“ - und zwar durch Impfungen. Und ja, er habe Verständnis für Kritik an den Corona-Maßnahmen. Nicht nachvollziehen könne er aber, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert würden. Und kein Verständnis habe er, wenn man bei den „Montagsspaziergängen“ mitlaufe, obwohl bekannt sei, dass hier Mitglieder der rechten Szene vorangingen. „Dülmen lässt sich nicht von den Rechten instrumentalisieren“, betonte Hövekamp unter Applaus. Dülmen sei friedlich, dialogbereit, verantwortungsbewusst, solidarisch und bunt - und dieses Dülmen würde er auch gerade vor sich sehen.



Aktion auch am nächsten Montag

Rund 250 Demonstranten waren am Montagabend dem Aufruf von SPD und Grünen gefolgt und hatten sich am Löwen-Denkmal versammelt. Alle mit Maske, einige auch mit Plakaten. Er freue sich über die vielen „positiven Sprüche“, so Grünen-Fraktionssprecher Florian Kübber in seiner Begrüßung. Und kündigte gleich an, dass es auch am nächsten Montag wieder eine Aktion geben werde, erneut um 18.30 Uhr am Denkmal. Offen sei noch der Ablauf - so sammelten SPD und Grüne gestern Abend Ideen für weitere Protestaktionen. Kübbers Dank ging daneben in Richtung Polizei, Ordnungsamt und Ordner.



SPD-Ortsverbandsvorsitzender Simon Peletz ging in seiner Ansprache zudem auf die Menschen ein, die die Pandemie besonders zu spüren bekämen: vom medizinischen Personal über den Einzelhandel bis hin zu Schülern und Familie. Auch er betonte, dass Kritik an den Corona-Maßnahmen legitim sei. Nur: „Wir müssen demokratische Wege finden, diese Kritik zu äußern.“



Neben der angemeldeten Versammlung von SPD und Grünen waren am Montagabend nach Polizeiangaben auch etwa 420 „Spaziergänger“ in der Innenstadt unterwegs. Diese trafen sich an mehreren Orten - auch an der Ecke zur Marktstraße. Polizeikräfte sorgten hier für Abstand zu den Demonstranten. Laut einer Polizeisprecherin blieb es friedlich.