„Wir sind verbunden in Solidarität“

Trotz all der schlimmen Nachrichten dieser Tage - zwei Dinge machten ihm Hoffnung, verriet Dülmens SPD-Chef Simon Peletz. Erstens die weltweite Solidarität mit der Ukraine und die Friedensbekundungen überall.

Und zweitens der jetzt große Zusammenhalt in der EU und des Westens insgesamt. Ein Zusammenhalt, mit dem auch Herausforderungen wie die Corona-Pandemie gemeinsam gemeistert werden könnte.

Polizei spricht von rund 300 Demonstranten

Der Krieg und die Pandemie: Diese beiden Themen standen am Montagabend beim politischen Rosenmontagsumzug, organisiert von Grünen und SPD, im Mittelpunkt. Nach Polizeiangaben rund 300 Demonstranten versammelten sich dazu am Löwendenkmal.

Einige, darunter Alt-Bürgermeisterin Lisa Stremlau, waren dem Appell der Veranstalter gefolgt und kamen in Gelb und Blau - den Dülmener Stadtfarben und gleichzeitig den Landesfarben der Ukraine. Andere wiederum hatten Plakate dabei.

Eindrücke vom politischen Rosenmontagsumzug in Dülmen Ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und gegen die "Montagsspaziergänger" setzten die Teilnehmer des politischen Rosenmontagsumzuges. Foto: Marcy/Kerstan

„Das ist nicht der Rosenmontag, den wir uns gewünscht haben, mit dem wir gerechnet haben“, sagte Grünen-Fraktionssprecher Florian Kübber in seiner Begrüßung. Als der Rosenmontagsumzug der etwas anderen Art geplant worden sei, sollte es eigentlich „nur“ um die „Montagsspaziergänger“ gehen.

Doch dann kam die russische Invasion der Ukraine, die schockiere und auch Angst mache. Daher sollte an dem Abend auch, über den Protest gegen die „Spaziergänger“ hinaus, ein weiteres Zeichen gesetzt werden. „Wir sind verbunden in Gedanken, verbunden in Solidarität“, sagte Kübber mit Blick auf die Menschen in der Ukraine.

Umzug durch die Innenstadt

Nach Ansprachen von Lotte Volkhardt, Sprecherin des Grünen-Ortsverbandes, und Peletz starteten die Demonstranten mit einem Zug durch die Innenstadt, über Königs- und Overbergplatz sowie die Tiberstraße zurück zum Löwen.

Ungefähr zeitgleich waren die „Montagsspaziergänger“ unterwegs - hier zählte die Polizei heute Abend rund 170 Teilnehmer.

