Mit ihrem Outing im Rahmen der Kampagne #OutInChurch machten kürzlich mehr als 120 Kirchenmitarbeiter auf die prekäre Lage katholischer LGBTIQ+-Personen aufmerksam. Die Unterstzüung ist groß - auch in Dülmen.

Vor dem Caritas-Haus am Mühlenweg weht die Regenbogenfahne als Zeichen der Solidarität für die Kampagne #OutInChurch.

Vor dem Caritas-Haus am Mühlenweg weht derzeit eine große Regenbogenflagge als Zeichen der Solidarität.

Stellung beziehen

Damit wolle man Stellung beziehen und auf die Haltung des Verbandes aufmerksam machen, so Petra Große-Büning, Leiterin der Sozialstation Dülmen.

Kreis-Geschäftsführer Christian Germing habe beispielsweise in einem Brief an die Mitarbeiterschaft betont: „Wir nehmen die Menschen, wie sie sind.“

Positive Reaktionen

Die Reaktionen auf die Flagge seien bislang positiv, berichtet Große-Büning. Zweimal seien Passanten spotan hereingekommen und hätten betont, wie gut sie die Aktion fanden.