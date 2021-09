Winds of change

Die Evangelische Kirchengemeinde Dülmen feiert ihren Reformationsgottesdienst am Donnerstag, den 31.10. um 18 Uhr in der Christus-Kirche zu dem Motto „Wind of change“. Vor 30 Jahren gab es mit dem Mauerfall einen großen Umbruch in Deutschland, der wie Luthers Thesenanschlag zu großen Veränderungen führte, die das Land bis heute prägen. Im Gottesdienst wird dieser großen Veränderungen gedacht, rund um das berühmt gewordene Lied der Scorpions.