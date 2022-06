Wiederholung für guten Zweck geplant

Andreas Schmelter vom Tierschutzverein organisierte ein Benefizturnier auf dem Sportplatz in Rödder und lud dazu Mannschaften aus Marl, Lünen und Rödder ein. Eine Wiederholung des Erfolgsturniers ist schon in der Planung.

Dass Vereine auf Spenden angewiesen sind, ist bekannt. Das gilt besonders für den Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V., dessen Pachtvertrag für sein Tierheim in Lette ausläuft. Einen Neubau in Goxel hat man schon in Angriff genommen. Da werden nun die eingeplanten Zuschüsse gestrichen und zu allem Überfluss steigen die Kosten im Baugeschäft.

Hövekamp kickt mit

Andreas Schmelter vom Tierschutzverein organisierte deshalb ein Benefizturnier am Freitagabend auf dem Sportplatz in Rödder und lud dazu Mannschaften aus Marl, Lünen und Rödder ein. Der „FC Tierschutz“ trat zum ersten Mal mit seiner neu gegründete Mannschaft aus Hobbyfußballern an, die im Tierheim arbeiten. Die Herrenmannschaft wurde durch eine Dame und Bürgermeister Carsten Hövekamp verstärkt, der außerdem in der Halbzeitpause das Spielgeschehen fachmännisch analysierte.

Sechs Spiele waren zu bestreiten, Jeder gegen jeden. Ein Spiel dauerte zweimal acht Minuten. Schiedsrichter war Christian Wohlgemuth. Am Ende konnte sich der FC Tierschutz mit drei Siegen durchsetzen und das Turnier gewinnen.

Hitze und Regentropfen

Die Hitze des Tages war zwar gut zum Biertrinken, verlangte den Akteuren aber einiges ab. Die wenigen Regentropfen wurden von den Spielern dankbar aufgenommen.

Die Siegerehrung übernahm auch der Bürgermeister, überreichte den Pokal an Andreas Schmelter und Medaillen an alle Spieler. Auch fürs leibliche Wohl an diesem Abend war natürlich gesorgt. Der Holzkohlengrill war im Dauerbetrieb.

Durch den schweißtreibenden Einsatz von Fußballern auf dem Platz und von Ersatzleuten am Spielfeldrand mit ihren Anfeuerungsrufen waren Getränke stark nachgefragt.

DJ Bolle sorgt für Unterhaltung

Für die musikalische Untermalung sorgte DJ Bolle aus Buldern, der auch das Spiel kommentierte. Alles in allem ein gelungenes Turnier. „Das werden wir auf jeden Fall wiederholen“, sagte Andreas Schmelter.