Dreharbeiten für „Ponyherz“-Verfilmung

Merfeld hat einen Grafen - zumindest demnächst auf der Leinwand. Denn aktuell werden die „Ponyherz“-Bücher von Usch Luhn verfilmt, in denen es um ein Wildpferd geht.

Dreharbeiten für „Ponyherz“ in Recklinghausen: Vor der Kutsche mit den beiden Kinderdarstellern Martha Haberlandt als Anni und Franz Krause als Lorenz fährt der Kamerawagen mit Regisseur Markus Dietrich auf dem Beifahrersitz.

Merfeld hat jetzt einen Grafen. Und der heißt Dieter Hallervorden. Zumindest im Kino: Denn der 87-jährige Schauspielstar verkörpert in der „Ponyherz“-Verfilmung besagten Adligen. Und dem gehört in der Geschichte eine Wildpferde-Herde, beheimatet in einem großen Reservat.

Wem das bekannt vorkommt: Tatsächlich waren es die Dülmener Wildpferde aus dem Merfelder Bruch, die Autorin Usch Luhn bereits 2014 zu ihrem ersten „Ponyherz“-Buch inspiriert haben. Das war der Anfang einer erfolgreichen Reihe, bei der im November der 20. Band erscheinen wird - und die jetzt verfilmt wird.

Dreharbeiten in Recklinghausen und Merfeld

In Recklinghausen und Haltern fanden in dieser Woche Dreharbeiten für „Ponyherz“ statt, unter anderem auf einem Schulbauernhof. Und Regisseur Markus Dietrich hat im DZ-Gespräch eine ganz klare Vorstellung, worum es in dem Familienabenteuer, Kinostart vermutlich im Herbst 2023, gehen soll: um Pferde natürlich, und um Themen wie Freiheit und Selbstverwirklichung.

So handelt die Geschichte von der zwölfjährigen Anni, die nach einem Umzug aufs Land in einem Wald auf ein Wildpferd mit herzförmiger Blässe stößt - Ponyherz. Schnell entwickelt sich zwischen Mädchen und Vierbeiner eine innige Verbindung. Doch es droht Gefahr: Pferdediebe haben es auf die Herde des Grafen von Merfeld abgesehen.

Bekannte Namen auf der Besetzungliste

Neben Anni-Darstellerin Martha Haberlandt findet sich so manch prominenter Name auf der Besetzungsliste, darunter die langjährige Tatort-Kommissarin Anna Schudt und Peter Lohmeyer („Das Wunder von Bern“) sowie natürlich Dieter Hallervorden.

Was bei den Dreharbeiten mit Pferden besonders wichtig ist und was genau es mit dem Grafen von Merfeld auf sich hat, das lesen Sie in der DZ-Ausgabe vom Wochenende. Außerdem verrät Autorin Usch Luhn, woher sie die Inspiration für ihre Geschichten nimmt. Und es gibt eine Verlosung von "Ponyherz"-Büchern.