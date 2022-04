Gabi Kortenhorn unterrichtet ein Mal in der Woche ehrenamtlich aus der Ukraine Geflüchtete in der Grundschule in Rorup. Wie genau die Schüler dort lernen, gibt es hier zu lesen.

„Ich heiße Gabi. Wie heißt du?“ Gabi Kortenhorn begleitet ihre Frage mit Gesten. Sie weist zuerst auf sich, um sich vorzustellen, dann auf ihre Gesprächspartnerin.

Diese muss ein wenig überlegen, dann kommt vorsichtig die Antwort. „Ich heiße Nastia.“ Sie wendet sich jetzt an ihre Nachbarin: „Wie heißt du?“

Deutschunterricht im Dachgeschoss der Grundschule in Rorup: An einem langen Tisch sitzen fast 15 Personen, überwiegend Frauen verschiedenen Alters, aber auch Kinder, darunter einige Jungen. Alle Blicke sind auf die Lehrerin Gabi gerichtet, die nicht vorne an der Tafel steht, sondern an den Stuhlreihen entlanggeht, ihre Schüler direkt anspricht, sie lobt, ermuntert, die Aussprache korrigiert, ihre Frage wiederholt.

„Wie geht es dir?“ „Mir geht es gut!“, antwortet Anna, die gerade den Raum betritt. Sie ist ein wenig später gekommen und findet mit ihrer kleinen Tochter einen Platz am Ende des Tisches. Jemand reicht ihr ein Buch und Stifte.

