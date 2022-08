Wie die Dülmener unterwegs sind

Wie genau kommen die Einwohner im Kreis Coesfeld zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen? Welche Verkehrsmittel werden dazu am häufigsten genutzt? Was muss für einen sicheren und attraktiven Radverkehr getan werden? Wie wird das Bus- und Bahnangebot bewertet?

Diese und ähnliche Fragen untersuchen der Kreis sowie die Städte Dülmen und Coesfeld mithilfe einer Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten. Die Ergebnisse sollen in die künftige Verkehrsplanung des Kreises und seiner Städte einfließen.

13.000 Haushalte im Kreis erhalten Post

Die Mobilitätsbefragung läuft vom 6. bis 22. September. Gut 13.000 zufällig ausgewählte Haushalte im Kreis erhalten deshalb in den nächsten Tagen Post. In Dülmen bittet Bürgermeister Carsten Hövekamp darin die Bürgerinnen und Bürger, sich an der Erhebung zu beteiligen: „Je mehr Personen mitmachen, desto zuverlässiger werden die Ergebnisse. Helfen Sie mit, die Mobilität in Dülmen und im Kreis zu gestalten“, so ein Appell.

Allein in Dülmen werden 3400 Haushalte angeschrieben. Die Stadt beteiligt sich (wie Coesfeld) an der kreisweiten Umfrage mit einer erhöhten Stichprobe, um nach eigenen Angaben aussagekräftige Ergebnisse auch auf Stadtteilebene zu bekommen. Aus den ermittelten Zahlen (erste Ergebnisse soll es zum Jahresende geben) sollen sich später unter anderem die Anteile der Verkehrsmittel am Gesamtverkehrsaufkommen ergeben - der sogenannte Modal Split - sowie Aussagen zur Zufriedenheit, zu Wünschen und Bedürfnissen der Einwohner.

2016 war das Auto das dominierende Verkehrsmittel

Interessant seien die Ergebnisse auch im Vergleich zur vorherigen Mobilitätsbefragung im Kreis aus dem Jahr 2016, betonen die Planer. Damals war das Auto das dominierende Verkehrsmittel im Kreis, 57 Prozent aller Wege wurden mit dem Pkw zurückgelegt, als Fahrer (49 Prozent) oder Mitfahrer (acht Prozent).

Traditionell hoch war 2016 der Anteil des Radverkehrs (25 Prozent), während der Fußverkehr (elf Prozent) sowie Busse und Bahnen (sechs Prozent) nur eine untergeordnete Rolle spielten. Die Erhebung wird durch das Büro Planersocietät aus Dortmund durchgeführt. Jeder per Zufallsstichprobe gezogene Haushalt erhält einen Haushalts-Fragebogen, mehrere Personen-Fragebogen sowie das Wegeprotokoll.

Alle angeschriebenen Haushalte können sich wahlweise online, schriftlich per Post oder telefonisch beteiligen. Die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz werden dabei streng eingehalten, versichern die Organisatoren: Die Daten würden anonym ausgewertet und alle personenbezogenen Angaben im Anschluss vernichtet. Weitere Informationen zur Mobilitätsuntersuchung gibt es im Internet.