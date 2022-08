In Rorup wird am Wochenende ein neuer Westfalen-Meister gesucht: Hier findet die Westfalen-Meisterschaft der Schäferhunde im Sporthunde- und Agility-Bereich statt. Die Hunde werden dabei in den Bereichen Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst geprüft.

Turnier am Wochenende in Rorup

Am kommenden Wochenende, 27. und 28. August, finden auf dem Sportplatz von Brukteria Rorup die Westfalen-Meisterschaft der Schäferhunde im Sporthunde- und Agility-Bereich statt.

Bereits 2014 hatte die nach Veranstalterangaben größte Leistungsveranstaltung in jedem Jahr in Rorup Station gemacht. An der Schutzhund-Prüfung sind dabei insgesamt 42 Starter aus Westfalen dabei.

Sie werden in drei Abteilungen geprüft: Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst. Die zweitägigen Meisterschaften beginnen am Samstag um 7 Uhr mit der Fährtenarbeit, ab 13.30 Uhr geht es auf dem Sportplatz weiter. Am Sonntag starten die Wettbewerbe hier um 7 Uhr und dauern bis zur Siegerehrung um circa 18 Uhr.

Der Agility Westfalen-Cup beginnt am Samstag um 10 Uhr auf dem Roruper Sportplatz. Weitere Läufe finden statt am Sonntag ab etwa 9 Uhr sowie gegen ca. 16.00 Uhr. Es werden 18 Starter für diesen Teil ins Rennen gehen, deren Hunde einen Parcours mit Rampe, Wippe, Slalom, Tunnel und verschiedenen Hürden auf Zeit absolvieren müssen.

Für das leibliche Wohl hat die Ortsgruppe Rorup mit Frühstück, Mittagessen und Kaffee und Kuchen gesorgt. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei.