Wenn Jugend auf Politik trifft

Der Jubel bei der Bürgerstiftung Dülmen war groß - denn diese gehört zu den zwölf Nominierten für den Engagementpreis NRW 2022. „Wir freuen uns riesig“, sagt der Vorsitzende Berthold Büning im DZ-Gespräch. Denn allein für die Nominierung gibt es ein Preisgeld von 1000 Euro.

Projekt schaffte es in Endrunde

Eine Jury hatte aus 219 Projekten, mit denen sich Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden, Genossenschaften und Verbände beworben hatten, eine Vorauswahl getroffen. Diese gab Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, am Donnerstag bekannt.

Und in die Endrunde schaffte es auch die Bürgerstiftung Dülmen mit ihrem Projekt Politforum. In Zusammenarbeit mit Schulen sollen dabei Oberstufenschüler die Möglichkeit bekommen, politische Themen aufzugreifen und diese in einem öffentlichen Format, etwa bei einer Podiumsdiskussion, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, beschreibt die Stiftung selbst ihr Projekt.

Online-Abstimmung am Jahresende

Ende des Jahres dürfte es damit spannend werden für die Bürgerstiftung. Aus diesen zwölf nominierten Projekten werden dann nämlich drei Preisträger ausgewählt: Einer wird durch ein Online-Voting - an dem jede und jeder teilnehmen kann - ermittelt, ein weiterer durch eine Jury.



Zudem wird ein Sonderpreis der NRW-Stiftung vergeben. Jedes dieser drei Projekte erhält zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro.

