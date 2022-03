Wenn jeder Tag Weihnachten ist

Am 9. April ist es soweit und die Stadtbücherei öffnet wieder im alten Standort - dann aber mit neuer Technik und neuen Möbeln. Im Moment sei deshalb jeder Tag in der Bücherei wie Weihnachten, fiebert auch Büchereileiterin Petra Toppmöller dem Umzug entgegen.

"Im Moment ist jeder Tag hier in der Stadtbücherei wie Weihnachten“. Der Grund für die gute Stimmung von Büchereileiterin Petra Toppmöller: Die letzten Renovierungsarbeiten laufen auf Hochtouren - und endlich ist auch der Termin für die Neueröffnung bekannt.

Am Samstag, 9. April, kann das Team der Stadtbücherei Kunden in den neugestalteten Räumen begrüßen. Anfang dieser Woche wurden bereits die Möbel geliefert: neue Bücherregale, eine Service- und Infotheke, eine Lese-Lounge mit Küchenzeile sowie weitere Sitzgelegenheiten und Tische.

Moderne Selbstverbuchungstechnik kommt

In diesen Tagen wird alles aufgebaut, sodass im Anschluss die Regale wieder mit Medien gefüllt und Beschriftungen angebracht werden können. Auch letzte Maler- und Trockenbauarbeiten sowie die Beschilderung der Schaufenster stehen nach Angaben der Stadt bis zur Neueröffnung noch auf dem Programm.

Neben der Einrichtung erhält die Stadtbücherei eine moderne Selbstverbuchungstechnik. Mit dieser können die Kunden zukünftig ihre Medien beim Ausleihen selbst scannen (DZ berichtete). Die Rückgabe erfolgt über ein intelligentes Regal, in das die Medien hineingestellt und dann automatisch verbucht werden. Zusätzlich wird die Rückgabe auch außerhalb der Öffnungszeiten über einen Automaten in der Overbergpassage möglich sein.

Bücherei für Umzug zwei Tage geschlossen

Erst einmal steht aber der Umzug an. Der ist für den 7. und 8. April geplant. An den Tagen zieht das Team aus der Übergangsbücherei wieder in die gewohnten Räumlichkeiten um. Für den Umzug der Technik muss die Bücherei an diesen beiden Tagen geschlossen bleiben.

„2018 haben wir mit den Planungen für die Umgestaltung der Bücherei begonnen“, erinnert sich Toppmöller. Gefördert wird die Neugestaltung, die insgesamt rund 800.000 Euro kostet, durch Gelder des NRW-Kulturministeriums. „Nun befinden wir uns auf der Zielgerade und zählen bereits die Tage bis zur Neueröffnung“.

Eröffnung am 9. April

Am 9. April wird die frisch renovierte Bücherei von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein. „Für unsere Kundinnen und Kunden, die uns am ersten Öffnungstag besuchen, haben wir kleine Überraschungen vorbereitet“, verrät Toppmöller.

Alle Informationen zur Neugestaltung der Bücherei gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Bücherei und auf der Homepage . Unter dem Link können sich Interessierte auch für den neuen Newsletter eintragen, um stets alle Informationen rund um die Stadtbücherei zu erhalten.