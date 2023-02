Wenn die Musik verbindet

Seit vier Wochen ist Jaroslav Mitglied der Saxophongruppe „Air“ in Buldern. Der Zehnjährige ist mit seiner Familie aus Charkiw geflüchtet. Entstanden ist der Kontakt zur Saxophongruppe beim Weihnachtsfest der orthodoxen Kirche.

Jeden Freitag probt der zehnjährige Jaroslav (r.) mit dem Bläser-Ensemble „Air“ in Buldern, zu dem (v.l.) Lena Gerigk, Birgit Horstmann, Lara Gerigk und Zita Klünker gehören. Es fehlen Lina Gerigk und Lukas Steinkamp.

„Auf dem Ring ist freitags richtig Musik“, freut sich Zita Klünker. Denn an dem Tag probt immer die sechsköpfige Saxophongruppe „Air“ im Wohnzimmer der Bulderanerin am Raiffeisenring. Seit vier Wochen mit dabei: Jaroslav, zehn Jahre alt, geflüchtet aus der Ukraine.

Seit April vergangenen Jahres wohnt Jaroslav mit seinen beiden Geschwistern und den Eltern in Buldern, wo er die vierte Klasse der Grundschule besucht. Die Familie ist aus Charkiw im Nordosten der Ukraine nach Deutschland geflohen.

Ensemble ist froh über die Verstärkung

In seiner Heimat hat der Zehnjährige bereits vier Jahre lang Saxophon-Unterricht gehabt - und bei „Air“ sind sie froh über die Verstärkung. Denn das Ensemble spielt mehrstimmig und benötigt daher immer mindestens vier Musiker. Die Verständigung bei den Proben klappt dabei mittels eines Übersetzungsprogramms.

Übrigens: Auch Jaroslavs ältere Schwester hat jetzt angefangen, ein Instrument zu lernen. Vier Häuser weiter am Raiffeisenring wohnt Brigitte Kentrup, die ihr zeigt, wie die Veeh-Harfe, ein Saitenzupfinstrument, gespielt wird. Jaroslav selbst hat für die fünfte Klasse bereits eine Zusage für die Bläserklasse der Marienschule.

Die Familie fühlt sich in Buldern wohl

Seine Eltern haben vor dem Krieg in der Millionenstadt Charkiw 25 Jahre lang beim Rundfunk gearbeitet. Nun nehmen sie noch bis Februar 2024 an einem Sprachkurs teil. „Wir müssen uns an die neuen Bedingungen anpassen“, sagt Mutter Olga. Das heißt: Eigentlich schreibt sie es. Der Kontakt funktioniert mittels einer Übersetzersoftware.

In Buldern fühlt sich die Familie sehr wohl. „Wir sind allen, die wir auf unserem Weg treffen, sehr dankbar. Die Menschen sind alle sehr gut“, schreibt Olga. Je ein blaues und gelbes Herz setzt sie dahinter. Besonders dankbar sei man den Helfern, dank denen sie ihre neue Bleibe in Buldern gefunden haben.

Kontakt zur Gruppe entstand beim Weihnachstfest

Und wie Jaroslav bei „Air“ gelandet ist? Beim Weihnachtsfest der orthodoxen Kirche in Buldern spielte der Junge Saxophon. Über Brigitte Kentrup kam dann der Kontakt mit Zita Klünker zustande - die Musik verbindet eben die Menschen. Da spielen Sprache und Nationalität keine Rolle.

Heute vor einem Jahr startetet der russische Überfall auf die Ukraine. Die DZ hat aus diesem Anlass auf die Hilfsaktionen zurückgeblickt und auch aktuelle Zahlen eingeholt. Die Berichte lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag oder im E-Paper.