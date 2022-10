Wenn das Raubtier ganz nah ist

Der Wolf ist in Dülmen und Umgebung längst kein Fremder mehr. Das weiß auch Klaus Dahms als Wolfsberater des Kreises. Im DZ-Interview erzählt er über seine Arbeit und seine Beobachtungen in Dülmen.

In den vergangenen Jahren hat es im Kreis Coesfeld verstärkt Wolfssichtungen gegeben.

Vier Verdachtsfälle auf den Wolf hat es bisher in Dülmen gegeben. Zwei davon sind nachgewiesen, in beiden Fällen handelte es sich um Risse von Damwild.

Nach Angaben von Wolfsberater Klaus Dahms ist das für den Kreis Coesfeld keine besonders hohe Zahl, wirkliche „Hotspots“ würde es hier ohnehin nicht geben.

Dass der Wolf keine Seltenheit mehr in Dülmen und Umgebung ist, wurde aber spätestens mit dem Beschluss der Herzog von Croyschen Verwaltung deutlich, einen Wolfschutzzaun um die Wildpferdebahn zu bauen.

Klaus Dahms ist rund um die Uhr zu erreichen, um möglichen Hinweisen auf eine Wolfssichtung nachzugehen. Zuständig ist er dabei für den ganzen Kreis Coesfeld. Die Tätigkeit als Wolfsberater ist ein Bereich seiner Arbeit in der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises. Gibt es einen Hinweis auf eine mögliche Wolfssichtung, geht es für Dahms los auf Spurensuche. Dazu muss er vor Ort alles genaustens dokumentieren.

„Wenn etwa Aufnahmen durch eine Wildkamera vorliegen schaue ich mir genau die Umgebung an, gucke wie weit die Kamera vom Tier weghängt oder etwa wie spät es war“, erläutert er. Und das sei durchaus wichtig. „Uns kann ja schließlich auch Jemand Aufnahmen aus Thüringen zeigen und behaupten, das sei in Merfeld passiert“, verdeutlicht er.

