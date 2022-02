Wenn Buckelwale unter Wasser singen

Vortrag vom Walforscher, Gemeinschafts-Kunstprojekt oder Filmvorführung. Im Rahmen der Ausstellung „The Cast Whale Projekt“ von Gil Shachar in der Heilig Kreuz Kirche gibt es auch einige themenbezogene Veranstaltungen. All diese sind hier aufgelistet.

Schülerarbeiten rund um das Thema Wale, entstanden an der Hermann-Leeser-Schule, sind ab dem 5. März jeweils am Wochenende in der früheren Kneipe Bissing an der Lüdinghauser Straße zu sehen.

Wenn am Freitag, 4. März, die Ausstellung „The Cast Whale Projekt“ von Gil Shachar in der Heilig Kreuz Kirche eröffnet wird, findet die lange Vorbereitungszeit einen vorläufigen Höhepunkt.

„Wir sind schon sehr gespannt, wie der Wal in der Heilig-Kreuz-Kirche wirkt“, so Dr. Wolfgang Werner vom Organisationsteam. „Gerade am Ende sind immer noch ganz viele Details zu erledigen - da freut man sich besonders, wenn man sieht, zu welch tollem Ergebnis die Arbeit geführt hat“, ergänzt Silke Althoff vom städtischen Kulturteam.

Nach der Eröffnung geht es am ersten Wochenende auch gleich los mit den ersten Veranstaltungen des Rahmenprogramms. Hier ein Überblick für die Zeit bis zum 8. März:

„The Whale Art Project. Hermann-Leeser-Schule“

Die Jugendlichen der Hermann-Leeser-Schule haben sich intensiv mit Walen, ihrem Lebensraum und ihrem Zusammenleben befasst und ihre Gedanken und Ideen künstlerisch umgesetzt. Die Ausstellung ist ab dem 5. März, jeweils samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr, in der ehemaligen Kneipe Bissing, Lüdinghauser Straße 51, zu sehen.

Was als Projekt der Picasso-AG begann, hat inzwischen etliche Klassen und Kurse der Schule begeistert. So sind inzwischen der ganze fünfte Jahrgang, der Differenzierungskurs Kunst der siebten Klassen sowie etliche weitere Schülerinnen und Schüler in das Projekt involviert. Neben Aquarellen und Zeichnungen, sind auch Holz- und Näharbeiten sowie kleine Texte entstanden.

Vortrag „Walgeflüster aus der Tiefe“

Am Samstag, 5. März, um 19 Uhr ist der Meeresbiologe und Walforscher Dr. Olaf Meynecke zu Gast in der Heilig-Kreuz-Kirche. In seinem Vortrag berichtet er von den Ergebnissen seiner eigenen Forschung aus Australien und präsentiert einen Auszug aus seinem internationalen Programm „Whales & Climate“.

Den Schwerpunkt bilden Einblicke zu den Gesängen der Buckelwale. Deren Gesänge sind laut Ankündigung nur ein Teil der akustischen Unterwasserwelt, von der Menschen selten etwas mitbekommen. Unterschiedliche Vokale werden zur direkten Kommunikation eingesetzt, damit sich die Tiere im Wasser finden und orientieren können. Der Eintritt ist kostenlos.

Gemeinschafts-Kunstprojekt mit Fritz Pietz

„Ubunto - ich bin, weil ihr es seid“ lautet der Titel eines Gemeinschafts-Kunstprojektes mit dem Dülmener Künstler Fritz Pietz. Am Sonntag, 6. März, von 12 bis 18 Uhr, sind Interessierte dazu eingeladen, in der Lüdinghauser Straße 51 ein Farbplättchen zu gestalten.

Die so entstandenen Mosaikteilchen wird Pietz auf einer Platte zum Begriff „Ubuntu“ zusammensetzen. Der Ausdruck stammt aus dem südlichen Afrika und steht für die Verbundenheit des Menschen mit anderen Menschen und der Natur und bedeutet übersetzt „Menschlichkeit“, „Verbundenheit“ oder „Ich bin, weil ihr seid“. Die Malaktion ist für alle Altersgruppen geeignet und ohne Anmeldung.

Filmvorführung „A Plastic Ocean“

Den Dokumentarfilm „A Plastic Ocean“ präsentiert das Klimateam der Stadt Dülmen am Dienstag, 8. März, um 19 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz. Der Film des Australiers Craig Leeson befasst sich mit den von Kunststoffen verursachten Umweltproblemen in den Ozeanen weltweit.

Er dokumentiert zusammen mit der Taucherin Tanya Streeter weltweite Müllprobleme in den Meeren und an den Küsten. Anmeldungen bis zum 6. März per Email an r.kluthe@duelmen.de.

Das gesamte Programm rund um die Ausstellung „The Cast Whale Project“, die bis zum 6. April geht, findet sich online.