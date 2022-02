Wenn Bilder das Fernweh wecken

Frankreich, Israel, Amerika oder Regionen Deutschlands: Der Künstler Bernhard Schlafke stellt ab dem 28. Februar Bilder in der Reiselounge aus. Jeden Freitag wird er zudem vor Ort an der Staffelei Bilder zum Thema Reisen malen.

Ob Straßenatmosphäre in Tirol, das Taxi in New York oder der Kaffee in Italien - die Motive bei Berhard Schlafkes neuer Ausstellung „Wenn einer eine Reise tut...“ sind vielfältig. Eins haben aber alle gemeinsam: Sie vermitteln reichlich Urlaubsgefühl.

Schlafke präsentiert ab dem 28. Februar Reiseimpressionen in Graphit, Acryl und Aquarell und entführt den Betrachter dabei nach Frankreich, Israel, Amerika oder etwa in Regionen Deutschlands. Ein Großteil der Arbeiten bezieht sich auch auf die nähere Umgebung.

Bilder vom Reisen

„Egal wo ich hingehe, mein ‚Notbesteck‘ habe ich immer dabei. Wenn die anderen abends im Urlaub etwas trinken gehen, fange ich eben an zu zeichnen“, scherzt der Künstler.

Und wenn er nicht selbst vor Ort war, macht Schlafke „Kopfreisen“ und zaubert eine Landschaft aufs Papier: „Ich muss nicht irgendwo sein, um den Ort zu zeichnen. Wenn man mir die Atmosphäre gut vermittelt, reicht das oft schon aus.“ Als eine Bekannte ihm zum Beispiel detailliert von ihrem Italienurlaub erzählte, entstanden später seine Werke „Bilder fast wie in Italien“.

Ausstellung in der Reiselounge

Die Ausstellung wird in der Reiselounge in der Viktorstraße stattfinden. Montags bis Freitags können die Werke von 10 bis 18 Uhr betrachtet werden, samstags von 10 bis 14 Uhr und an Markttagen bereits ab 9 Uhr. „Wir möchten Kunden mit Kunst begeistern und ein attraktives Einkaufserlebnis bieten“, erklärt Inhaber Stefan Bücker.

Rund 30 Bilder sind schon im Geschäft zwischen gelagert, einige könnten laut Aussage Schlafkes aber noch folgen. Daneben würden auch Mappen zum Blättern ausliegen. Jeden Freitag im März wird der Künstler in der Reiselounge sein und an der Staffelei Bilder zum Thema malen.

Übrigens: Ein Enddatum setzen Bücker und Schlafke für die Ausstellung gezielt nicht. „Wir werden uns anschauen, wie es läuft“, erklärt Bücker.