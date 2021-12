Wenn Altes zu Kunst wird

Sabine Giese stellt ihre Werke derzeit in Lores Artbox aus

Auch Schellackplatten stellt Sabine Giese aktuell in Lores Artbox aus.

Ziemlich farbenfroh geht es momentan im Laden Lores Artbox zu: An den Wänden hängen verzierte Schellackplatten, im Raum gibt es außerdem verschiedene Skulpturen zu betrachten.

Eigentlich ist Lores Artbox bekannt für die Bild- und Objekteinrahmung. Immer wieder lässt Inhaberin Stefanie Busch aber auch Künstlern Platz in ihrem Geschäft in den Arkaden an der Münsterstraße für verschiedene Ausstellungen. Momentan stellt Sabine Giese hier ihre Kunstobjekte aus.

Das besondere an ihren Werken ist vor allem der nachhaltige Aspekt. Für ihre Skulpturen benutzt die gelernte Tischlerin Giese nur upgecycelte Materialien. Ob Weggeworfenes, Trödel oder Antikes - alles findet hier seinen Platz. Ausgenommen sind nur Befestigung sowie Farben beziehungsweise Lacke.

Staubsauger trifft auf Kunstblumen

Die Skulpturen bestehen oft aus verschiedenen Materialien, die eigentlich nicht zusammen gehören. Ein Beispiel ist die Skulptur „Hoffnung“: Diese besteht unter anderem aus einem Staubsauger, alten Kunstblumen, Glasfaserkabeln, einer Single-Kiste oder Tablettenverpackungen.

„Mir ist es sehr wichtig, mit den Skulpturen etwas auszudrücken, vielleicht sogar den ein oder anderen zum Nachdenken zu bewegen, Dinge infrage zu stellen. Von mir aus auch gerne meine Skulpturen“, betont Giese. Egal ob Corona, Politik, Weltgeschehen oder Umwelt - was die Künstlerin bewegt, wird Thema ihrer Arbeiten