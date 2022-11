Wenig WM-Begeisterung in Dülmen

meisterschaft in Katar ist bei vielen Fußballfans gedämpft. Die politischen Verhältnisse im Gastgeberland sowie der ungewohnte Termin im Winter zeigen Wirkung. Große Fußballfeste wie bei früheren Fußball-Großveranstaltungen sind deutschlandweit nur wenige geplant.

In der Innenstadt und in Rorup werden alle deutschen Spiele gezeigt

nannten Rudelgucken hat, hat in Dülmen zumindest zwei Anlaufstellen - mitten in der Stadt auf dem Markt der Möglichkeiten und im Feuerwehrgerätehaus Rorup.

„Wir hätten nichts gemacht, wenn die Technik nicht ohnehin stehen würde“, sagt Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing. Weyer verweist auf eine Bühne, die für den Dülmener Winter aufgebaut wird. Was liegt näher, die Bühne sowie die davor stehenden Bierzeltgarnituren und Stehtische auch für die Fußball-Übertragungen zu nutzen.

„Dieser Bereich wird so frühzeitig aufgebaut sein, dass die Fußballfans sich hier auf dem Markt der Möglichkeiten auch das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch, 23. November, anschauen können“, sagt Weyer. Anpfiff ist an diesem Tag übrigens bereits um 14 Uhr.

Auf viele Fans, die gerne in einer größeren Gruppe die Fußballspiele ansehen, setzt Rorup.net. Was die Organisatoren hier planen, wo ebenfalls Spiele übertragen werden, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ und im E-Paper.