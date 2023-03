Wenig Interesse an Sicherheitsaktionen

Dülmen

Die Zahlen sind erschreckend: 90 Radfahrer verunglückten im vergangenen Jahr bei Unfällen in Dülmen, ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Polizei will deshalb den Zweirad-Verkehr deshalb stärker in den Fokus nehmen. Aus Sicht des ADFC wird es nicht leicht sein, eine Trendwende herbeizuführen.

Von Thomas Aschwer