Weiterer Todesfall in Dülmen

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen ist um zwei auf 33 zurückgegangen. Für Dülmen meldet das Kreis-Gesundheitsamt am Dienstagmorgen (Stand 0 Uhr) zwei Neuinfektionen und drei Gesundungen. Leider ist eine weitere Person an den Folgen der Infektion verstorben. Es ist der 17. Corona-Todesfall in Dülmen, der 101. im Kreis.

Kreisweit gab es am Dienstag zwölf Neuinfektionen, 28 Personen haben die Infektion überstanden. Somit gibt es aktuell 189 Fälle, die meisten in Coesfeld (42), Nottuln (38) und Dülmen (33).

Leicht gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstagmorgen einen Stand von 34,4, am Montag waren es 31,7.