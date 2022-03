Weitere Spenden für die Ukraine notwendig

Überwältigt zeigen sich Dülmener Kommunalpolitiker von der Spendenbereitschaft der Dülmener für die Menschen in der Ukraine. Aber weitere Hilfe wird dringend gebraucht. Am Freitag und Samstag wird wieder gesammelt.

Die fraktionslose Stadtverordnete Marén Ciliberto hat in Zusammenarbeit mit den Parteien CDU, SPD und GRÜNE am Wochenende fast 3.000 Kilogramm Lebensmittel, Babynahrung und Hygieneartikel für die Kriegsopfer in der Ukraine gesammelt.

„Die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger hat uns tief beeindruckt und bewegt. Wir möchten uns bei allen Spenderinnen und Spendern sowie der zahlreichen Unterstützung ganz herzlich, auch im Namen der Organisation Gesellschaft Bochum-Donezk, bedanken“, so Ciliberto.

Auch Hendrik Clodius (CDU), Simon Peletz (SPD) und Florian Kübber (GRÜNE) zeigten sich beeindruckt und dankbar für die überwältigende Spendenbereitschaft und die vielen Spenden der Dülmener Bürgerinnen und Bürger. Florian Kübber: „Es ist immer wieder beeindruckend, wie hilfsbereit die Dülmenerinnen und Dülmener sind. Während der Flüchtlingskrise 2015, der Flutkatastrophe 2021 und jetzt auch. Dies zeigt die große Solidarität und das große Herz in Dülmen.“

Mitinitiator Thomas Reidegeld kündigte an, dass es weitere Aktionen zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung geben wird. „Leider müssen wir weitermachen. Es gibt keinen Frieden und die ukrainische Bevölkerung leidet Hunger. Die Situation vor Ort wird immer lebensbedrohlicher. Wir wollen helfen, das primitivste Auskommen zu sichern und rufen erneut alle Dülmenerinnen und Dülmener auf, lange haltbare Lebensmittel wie beispielsweise Konserven, Nudeln oder Reis zu spenden“, so Reidegeld.

Die Gesellschaft Bochum-Donezk hat die Organisatoren um einen erneuten Spendenaufruf gebeten, da die Hungersnot in der Ukraine immer größer wird. „Die Transparenz der Organisation, welche die Gesellschaft in Form von Bild- und Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt hat, vermittelt uns das sichere Gefühl, dass die Spenden da ankommen, wo sie gebraucht werden“, berichtet Ciliberto.

Ein besonderer Dank gilt dem Dülmener Unternehmer Andries Broekhuijsen, der einen Teil seiner Werkshalle für die Sammlung und Lagerung der Spenden zur Verfügung stellt.

Die nächste Spendenaktion findet am Freitag, 11. März, von 16-18 Uhr und am Samstag, 12. März, von 10 bis 13 Uhr statt. Abgabeort der Lebensmittelspenden ist weiterhin die Heinrich-Leggewie-Straße 8 auf dem ehemaligen Kasernengelände in Dülmen.