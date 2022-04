Weinfest kehrt zurück in den Bendix-Park

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Weinfest zurück: Über Fronleichnam findet die zehnte Auflage statt - und zwar wieder im historischen Bendix-Park. Was die Veranstalter sonst noch planen, lesen Sie hier.

Diesen Termin kann man sich ab sofort vormerken: Nach zweijähriger Pause, bedingt durch Corona, lädt Dülmen Marketing am Fronleichnamswochenende, 15. bis 18. Juni, wieder zu einem Weinfest ein.

Nach der Premiere 2019 hat sich Dülmen Marketing bei der zehnten Auflage der Traditionsveranstaltung erneut für den historischen Bendix-Park als Veranstaltungsort entschieden, nachdem es dort so viele positive Rückmeldungen vor drei Jahren gegeben hatte.

Fest geht über vier Tage

„Nach Rücksprachen mit den Winzern werden wir dabei noch einmal an einigen Stellschrauben drehen“, erklärt Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing. „Erstmals wird das Weinfest an vier Tagen, vom Mittwoch- bis Samstagabend, stattfinden. Und ist damit deutlich länger als in der Vergangenheit.“

Zudem wurde auch das Rahmenprogramm noch einmal aufgewertet, ergänzt Marina Jordan, die das Weinfest für Dülmen Marketing verantwortet. So soll eine Bühne im Park aufgebaut werden. „Somit kommen wir an jedem Abend dem Wunsch zahlreicher Gäste nach, die sich über Live-Musik freuen.“

Ideen für Bühnenprogramm und Gastro-Angebot gesucht

Ausgebaut wird auch das gastronomische Programm: Einige hochwertige, zum Wein passende gastronomische Angebote stehen schon fest - weitere werden folgen.

Acht Winzer aus den verschiedensten Anbaugebieten Deutschlands stehen jetzt schon fest, zwei weitere werden gerade noch gesucht. „Wer hier noch eine Idee hat, kann sich gerne bei mir melden“, so Marina Jordan. „Genauso wie für das gastronomische Angebot oder das Bühnenprogramm. Wir sind zwar von der Planung schon sehr weit, für gute Ideen aber natürlich immer offen.“ Telefonisch ist Jordan unter 02594/12124 zu erreichen.

Das sind die Uhrzeiten

Wer sich die genauen Uhrzeiten jetzt schon einmal merken möchte: Am Mittwoch, Freitag und Samstag ist das Weinfest von 17 bis 24 Uhr geöffnet, am Donnerstag (Fronleichnam) von 12 bis 24 Uhr.