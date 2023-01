Weihnachtsmusical im Januar

Die angehenden Schulkinder des Familienzentrums St. Monika hatten sich seit September auf ihr Weihnachtsmusical vorbereitet. Doch dann kam eine Krankheitswelle. Und so ging es nun Ende Januar auf die Bühne

Gut gefüllt was das Pfarrheim Maria Königin am Freitagvormittag, denn die angehenden Schulkinder des Familienzentrums St. Monika hatten zu ihrem Weihnachtsmusical eingeladen. Im Dezember musste die Aufführung wegen Krankheitsausfällen bei den Kindern und dem Personal abgesagt werden.

Bereits zum sechsten Mal fand das Projekt, das für die Kinder ein freiwilliges Angebot war, unter der Leitung der Theaterpädagogin Margot Student, statt. Sie wurde hierbei von Lea Betten (Requisite) und Julia Schäpers (musikalische Leitung) unterstützt. Lieder und Texte wurden hierzu umkomponiert, so dass es für die Kinder einfacher war. Das Angebot wird immer mit großer Begeisterung von den Kindern wahrgenommen, so Jutta Kuhmann, Familienzentrumsleitung Leitung.

„In der Weihnachtshöhle ist noch Platz“, hieß es in diesem Jahr. Alle Tiere im verschneiten Winterwald freuen sich auf Weihnachten! Alle? Nein, der mürrische Bär Mattes hatte richtig schlechte Laune. Und dann klopft an Heiligabend auch noch ein Tier nach dem anderen an seine Höhlentür. Die kleine Maus, Familie Hirsch, zwei Kaninchen und sogar eine ganze Waschbär-Bande - alle suchten Zuflucht vor dem Schneesturm und hatten allerhand Weihnachtsklimbin im Gepäck.

Es war eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft und dem Zauber der Weihnacht. Die Spielfreude der Kinder stand immer wieder im Mittelpunkt. Es war immer so toll mitanzusehen, wie die Kinder sich von Anfang der Proben im September bis zum Aufführungstag entwickelt haben.