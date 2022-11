Weihnachtsmarkt-Tradition fortgesetzt

„Willkommen“ steht auf dem hölzernen Schild in den großen Bogen aus Tannengrün am Eingang zum Kirchplatz. Aber nicht nur in Hiddingsel fühlten sich die Besucher am Sonntag beim Adventsmarkt rund um die Kirche willkommen, sondern auch die Gäste der Weihnachtsmärkte in Rorup und Buldern am gesamten Wochenende.

Neulinge und alte Hasen

Nach zweijähriger Pause, die der Pandemie geschuldet war, konnten zum ersten Advent wieder die traditionellen Märkte in den Ortsteilen stattfinden. Zur Freude der vielen Gäste, aber auch der Händler, die sich mit dem Umsatz und dem Interesse der Kunden im Gespräch mit der DZ zufrieden zeigten.

Neben den „alten Hasen“ gab es auf allen Märkten auch Neulinge, die dort zum ersten Mal mit einem Stand vertreten waren. Die Organisatoren in allen Ortsteilen hatten vollen Einsatz gezeigt, um die Märkte zu einem Erfolg werden zu lassen.

Ausführliche Berichterstattung mit Impressionen von den Märkten in der Montagsausgabe der DZ.