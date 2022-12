Weihnachtsmann im Huskyschlitten

Die Visbecker Lichter verbreiteten am Wochenende wieder weihnachtliche Stimmung und lockten bereits zu früher Stunde Interessierte zur Kapelle Visbeck. Die ersten Weihnachtssongs erfüllen mit ihrem Klang die Luft, doch sie sind nicht der ausschlaggebende Grund für die besondere Stimmung: Es ist der Markt selbst mit seiner außergewöhnlichen Lage rund um das historische Anwesen.

Angeboten wurden in diesem Jahr von selbst gemachte Strickereien und Schnitzereien, über festliche Weihnachtsdekorationen, Kerzen und Schmuck bis hin zu einem Stand, der verschiedene Romane anbot. Besonders an diesem Bücherstand: Jani Friese und Hannah Siebern verkauften nicht nur die Bücher, sondern signierten diese auch gleich. Die beiden Autorinnen aus Greven präsentierten auf dem Markt ihre Werke.

In der Kapelle gaben sie sogar Lesungen aus ihren aktuellen Romanen. Auffällig ist zudem der Stand von Alexandrer Ridder mit Holzschnitzereien. „Seit sieben Jahren komme ich bereits auf den Visbecker Weihnachtsmarkt und es ist jedes Jahr toll, hier zu sein. Hier habe ich auch immer viele Stammkunden, die sich immer wieder freuen, mich hier zu sehen.“ Am Stand der Marienschule verkauften die beiden Schülerinnen Klara Haak und Marlen Brockmann selbst gemachte Kerzen, dekorative Statuen aus Beton und viele weitere Basteleien. „Wir haben alles zusammen mit den Leuten aus unserer Stufe gemacht“, so Klara Haak. Der Erlös des Verkaufs geht in die Abschlussfeier der 10. Klasse der Schule.

Mehr zu den Visbecker Lichtern in der Montagsausgabe der DZ und im E-Paper.