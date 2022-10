Weihnachtskonzert der Stadtkapelle: Vorverkauf startet

Tickets gibt es diesmal nur über zwei Wege: online oder in der Alten Sparkasse. Am 1. November startet der Vorverkauf für das beliebte Weihnachtskonzert der Stadtkapelle.

Zweiter Advent, 11. Dezember, um 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums: Dann beginnt das diesjährige Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Dülmen. Und das ist ein ganz besonderes - in mehrfacher Hinsicht.

Erstens ist es der Abschluss des 150. Jubiläums, welches der Verein in diesem Jahr feierte. Gleichzeitig ist es das Abschiedskonzert vom langjährigen Dirigenten Gustl Wessels.

Besonderes Programm zum Dirigenten-Abschied

„Ich habe für mein letztes Konzert ein besonders Programm zusammengestellt“, kündigt Wessels an. „Unter anderem werden wir den Marsch ‚Bou-Shu‘ von Satoshi Yagisawa spielen. Diesen Marsch habe ich vor acht Jahren als erstes Stück mit der Kapelle geprobt.“ Außerdem werden die weltbekannten Hits „Music“ von John Miles und „The Rose“ von Bette Midler erklingen.

„Natürlich werden wir zum krönenden Abschluss des Konzertes gemeinsam mit dem Jugendblasorchester Weihnachtslieder spielen und alle Zuhörer auf das Weihnachtsfest einstimmen“, ergänzt die Vorsitzende Maria Eggenkemper.

So läuft der Ticket-Verkauf

Neu ist bei dem Konzert zudem, dass der Vorverkauf nicht, wie üblich, beim Bürgertreff am 3. Oktober startete (DZ berichtete) - sondern erst in der kommenden Woche. Am kommenden Dienstag, 1. November, beginnt der Online-Vorverkauf über die Homepage der Stadtkapelle. Tickets gibt es daneben ausschließlich an der Infothek der Alten Sparkasse.

Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro, Kinder bis 14 Jahren zahlen acht Euro. Beim Kauf eines Onlinetickets ist eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr des Ticketanbieters in Höhe von 1,90 Euro zu zahlen, heißt es in einer Ankündigung.

Spende für die Malteser

Übrigens: Die Spende des diesjährigen Weihnachtskonzertes erhält der Malteser Hilfsdienst, in dem sich der Schirmherr des 150-jährigen Jubiläums der Stadtkapelle Dülmen, der Herzog von Croy, engagiert.