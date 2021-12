Weihnachtsgeschenk ohne Versicherungsschutz

Polizisten hielten jetzt an der Lüdinghauser Straße einen 14-jährigen Dülmener auf seinem E-Scooter an und kontrollierten ihn. Den Beamten war aufgefallen, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, so heißt es in einer Polizeimeldung.



Der Dülmener war sich der Versicherungspflicht des Scooters nicht bewusst. Seine Eltern hatten ihm den E-Scooter zu Weihnachten geschenkt.

Bei dem anschießenden Gespräch mit den Eltern des 14-Jährigen gaben diese ebenfalls an, sich der Versicherungspflicht eines solchen Gerätes nicht bewusst gewesen zu sein. Sie beteuerten, sich schnellstmöglich um den nötigen Versicherungsschutz zu kümmern. Entsprechende Anzeigen wurden von den Beamten gefertigt.