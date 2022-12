Weihnachtsgeschäft noch nicht vorbei

Im Einzelhandel ist auch nach den Weihnachtstagen einiges zu tun: Geschenke werden umgetauscht, Gutscheine und Geldgeschenke eingelöst. Die DZ hörte sich in den Geschäften um.

Weihnachten ist vorbei, das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel aber noch nicht. Denn in den Tagen nach dem Fest, wenn viele Dülmener frei und damit Zeit haben, werden Geschenke um- oder Gutscheine und Geldgeschenke eingetauscht.

Mit den hektischen Tagen vor dem Fest sei das Nachweihnachtsgeschäft aber nicht zu vergleichen, sagt Jörg Schnittke von Bücher Sievert. Aber einiges los ist in der Buchhandlung nach dem Fest durchaus. Was besonders gefragt ist? „Titel von den Bestsellerlisten.“

„Viele Kunden bringen Zeit für den Einkaufsbummel mit“, freut sich Robert Hoffmann vom Bekleidungsgeschäft Zap! über entspannte Gäste in seinem Geschäft. Umtausche habe es bei ihm in den ersten Tagen nach Weihnachten wenige gegeben, aber es wurden Gutscheine und Geldgeschenke eingelöst, erzählt er. Und was war gefragt? Hoffmann lacht. „Die richtig warmen Wintersachen eher wenig“, sagt er mit Blick auf das derzeit milde Winterwetter. „Ansonsten querbeet.“

Umtausch ja, Reklamation so gut wie gar nicht, kann Heike Greiving von Spielwaren Greiving vermelden. Nach dem Fest gab es im Spielwarenfachgeschäft weiterhin viel zu tun. Auch viele Kinder seien gekommen, die Gutscheine oder Geldgeschenke einlösen wollten. Dabei ging es nicht um „riesige Teile“, sondern „nette Kleinigkeiten“ wie Mal- oder Bastelsachen, erzählt die Geschäftsfrau. Nicht zu vergessen die Spiele. Schon vor Weihnachten seien viele Spiele verkauft worden, erzählt Heike Greiving. Aber jetzt vor Silvester und Neujahr sei die Nachfrage noch einmal groß - besonders nach Spielen mit etwas mehr Schwung und „bei denen Stimmung aufkommt“.