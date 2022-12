Weg von der Vogelstange - ab aufs Eis

Der Schützenverein Pluggendorf nimmt am Young-People-Cup teil

Die Teilnahme am Young-People-Cup hat bei den „Jungschützen und Damenkompanie Schützenverein Pluggendorf“ Tradition. Schon seit über zehn Jahren stehen sie beim Turnier auf dem Eis - und auch in diesem Jahr will das Team wieder antreten.

Dann werden Julia Thiemann, Oliver König, Rabea König, Milena Sträter, Julia Sträter und Mirko Laufenberg um die Ehre des Schützenvereins spielen. Unterstützung werden sie genug haben, denn reichlich Fans werden sie vom Rand aus anfeuern.

Insgesamt waren die vergangenen Jahre immer rund 20 bis 25 Vereinsmitglieder beim Young-People-Cup. Die Gruppen sind jedoch auf sechs Personen begrenzt. Der Rest lässt sich den Spaß aber nicht nehmen und schaut zumindest beim Spiel zu.

Der Gewinndruck ist groß

Das Ziel des Teams? Gewinnen! „Da hängt ja quasi der ganze Verein dran. Wir haben Lust, dass der ganze Schützenverein sagen kann: ‚Schaut mal unsere Jungen haben gewonnen‘“, sagt Thiemann.

Und der Druck ist groß, denn schon mehrmals haben die „Jungschützen und Damenkompanie Schützenverein Pluggendorf“ den Sieg mit nach Hause gebracht. Und auch den zweiten und dritten Platz belegten sie bereits. „Wir sind sozusagen die Nachrücker. Eine Generation vor uns hat schon teilgenommen, die sind jetzt um die 28 und teilweise Offiziere im Verein“, berichtet Julia Thiemann.

