Wassertemperatur: düb wartet ab

"Aktuell ist es jedenfalls nichts geplant.“ Hetrodt, verantwortlich für Marketing und Controlling, verweist auf zwei Aspekte. „Die Entwicklung ist noch nicht so positiv“, erläutert die düb-Mitarbeiterin. Zudem gibt sie zu bedenken, dass andere Bäder die Temperaturen viel deutlicher abgesenkt hätten als das Dülmener Bad.

Wie das in konkreten Zahlen aussieht: In den Hallenbädern der Sportwelt Dortmund und der städtischen Sport- und Freizeitbetriebe waren die Temperaturen auf teils unter 25 Grad gesenkt worden, um einer Gasmangellage im Winter vorzubeugen. Damit war es zwischenzeitlich viel kälter als im düb. „Heute liegen die Temperaturen in den Becken zwischen 27,1 und 32,8 Grad“, berichtete Ingrid Hetrodt.

Was sagt die Gesellschaft für das Badewesen ?

In den Hallenbädern in Bergkamen, Kamen und Bönen hatte die Absenkung Schattenseiten gezeigt. Vor allem Kinder, Eltern und Teilnehmer von Fitnesskursen hatten die kälteren Temperaturen beklagt. Mit der Folge, dass in diesen Bädern im November die Wassertemperatur um ein Grad erhöht wurde. „Wir hören in letzter Zeit, dass die Wassertemperatur mancherorts wieder erhöht wird“, sagte die Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB), Ann-Christin von Kieter, auf eine Anfrage der Deutschen Presseagentur.

Zwar handele es sich bisher noch um Einzelfälle, es sei aber gut möglich, dass weitere Bäder in NRW nachziehen. Die DGfdB hatte den Bädern im Sommer 2022 empfohlen, unter anderem die Wassertemperaturen um zwei Grad zu senken, um bis zu 25 Prozent Energie einsparen zu können.

