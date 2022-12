Was ich zum Jahreswechsel in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ein ganzes Heer an rosigen Marzipanschweinchen hat in den vergangenen Tagen die Backstube der Bäckerei und Konditorei Grote verlassen. Die DZ sah Konditormeister Hermann Grote über die Schulter, als er die kleinen Glücksbringer formte.

Die Christophorus-Kliniken haben ihre zentralen Notaufnahmen auf die Silvesternacht vorbereitet. Dennoch appelliert Dr. Mark Lönnies daran, möglichst alle Risiken zu meiden. Und auch die Feuerwehr sieht sich gut gerüstet.

Welche Entwicklung sich für das Gewerbegebiet Dülmen-Nord abzeichnet, wie der Einzelhandel Dülmens unterstützt werden kann, wie sich Verkehrsströme in Dülmen lenken und verändern lassen, dazu nimmt Hövekamp im Gespräch mit der Dülmener Zeitung Stellung. Außerdem verrät er, was ihn im Jahr 2022 besonders gefreut hat. Das Interview lesen Sie im E-Paper oder in der Samstagsausgabe der DZ.

Heute werden Tanja und Christian Depel sich mit ihren beiden Kindern wieder vor den Fernseher setzen - und „Dinner for One“ einschalten. Für die DZ hat sich das Ehepaar, das als Referenten an der VHS Dülmen tätig ist, mit dem Menü einmal genauer befasst und vier leckere Rezepte entwickelt.

Droht das Zelt auf dem Marktplatz das ganze Jahr 2023 zu bleiben. Wird es im kommenden Jahr überhaupt zur Verhandlung zur Südumgehung kommen? Und wer rettet die Dülmener Finanzen? Die satirische Jahresvorschau der DZ nimmt diese Fragen auf.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr fast 2,7 Millionen Besuche auf der DZ-Website verzeichnet und es gab fast 6,9 Millionen Aufrufe von DZ-Artikeln. Im Schnitt wurden also bei jedem Besuch 2,54 Seiten aufgerufen. Welche Nachrichten DZ-Leser besonders interessierten, lesen Sie in der Bilanz der DZ in der Samstagsausgabe oder E-Paper.

Stephan Gerdemann, Abteilungsleiter Leichtathletik bei der TSG Dülmen, kennt keinen Zaubertrank, sondern nennt im großen DZ-Interview Gründe für die Leistungsentwicklung seiner aktuellen und ehemaligen Sportler. Die Dülmener Zeitung wünscht allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch ins Jahr 2023!

Termine:

Silvester

10 bis 18 Uhr, Dülmener Winter, Eislaufen für alle

17 Uhr, Silvesterkonzert mit der Neuen Philharmonie Westfalen, Aula des Schulzentrums (ausverkauft)

Neujahr

14 bis 18 Uhr, Dülmener Winter, Eislaufen für alle

Wetter:

Heute zunächst verbreitet grau, nass und stürmisch. Später lockert die Wolkendecke sporadisch auf, bis 17 Grad. Der Südwestwind weht frisch mit stürmischen Böen.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.