Was ich an Weihnachten in Dülmen wissen muss

In der Tower School verdrängt der Weihnachtsmann kurzzeitig die Kriegssorgen, in der Roruper Kirche steht Dülmens wohl größter Weihnachtsbaum, und für Kinder ab sechs Jahre gibt es heute und morgen zusätzliche Sprechzeiten im Notdienst: Das müssen Sie an Weihnachten wissen.

Groß und Klein zieht es heute zur Krippe - wie hier bei der Krippe in der Roruper Kirche.

Das müssen Sie wissen:

Der Weihnachtsmann überraschte die Bewohner der alten Tower School bereits am Freitag und überreichte ihnen Geschenke. Die Feier ließ die Kriegssorgen bei den Ukraine-Geflüchteten vorübergehend in den Hintergrund rücken.

Für erkrankte Kinder, die älter sind als sechs Jahre, gibt es an Heiligabend sowie am Ersten Weihnachtstag zusätzliche Sprechstunden im Kindernotdienst, jeweils 8 bis 12 Uhr. Diese bietet die Praxis von Dr. Helena Spelmeyer an. Wichtig dabei: Unbedingt vorab anrufen, und zwar unter Tel. 02594/894000.

Zu Weihnachten gibt es traditionell viele Angebote der Kirchengemeinden. Die DZ hat einen Überblick für die Feiertage zusammengestellt, wann wo welche Gottesdienste stattfinden.

Der wohl größte Weihnachtsbaum Dülmens? Der steht in der Roruper Kirche. Hier hat das Team jedes Jahr den Ehrgeiz, dass die Spitze der Tanne die Decke berührt - und zwar bei rund zehn Metern Raumhöhe.

Klein, aber oho: Das ist die Düpmanns Kapelle bei Hiddingsel. Eigentlich heißt die St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle - aber im Volksmund gibt es einen ganz anderen Namen. Zu Weihnachten hat sich die DZ in dem kleinen Gotteshaus umgesehen.

Mit der verzweigten Geschichte seiner Familie beschäftigt sich Josef Wilkes und setzt damit die Arbeit seines Vaters fort. „Es gibt immer was Neues aus alten Zeiten“, berichtet der Dülmener im DZ-Gespräch. Gewachsen ist durch die Beschäftigung mit der Vergangenheit auch sein Respekt vor der Lebensleistung früherer Generationen.

Die Spendenbereitschaft der Dülmener für die Dülmener Tafel ist enorm. Bei zwei Initiativen ist viel Geld zusammen gekommen

Wie bereitet Trainer Manfred Wölpper seine Landesliga-Fußballer auf ein Meisterschaftsspiel vor? Die DZ begleitete den erfahrenen Coach am Spieltag und war auch bei der Mannschaftsbesprechung sowie in der Halbzeit in der Kabine dabei. Die Dülmener Zeitung wünscht ihrer gesamten Leserschaft frohe Weihnachten!

Adventskalender Bürgerstiftung:

107: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

3384: 1 Einrahmung Rahmen & Buch Frerichmann

4734: 1 iPAD 64GB Wi-Fi

2093: 2 Gutscheine Cinema Dülmen

3032: 1 Dülmen-Gutschein Damenmode Wiese

468: 1 Dienstleistungsgutschein Friseurteam Ricker

1984: 1 Gutschein HAMMER Fachmarkt Dülmen

2257: 1 Hochbeet Holzscheune GmbH

1262: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

1553: 1 Geschenkbox Perfekt Carwash

4575: 1 Gutschein Silberblick

2613: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

1190: 1 iPHONE SE 64GB

Termine:

Heiligabend

Dülmener Winter: 10 bis 14 Uhr Eislaufen für alle, 11 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender

Erster Weihnachtstag

Dülmener Winter: 14 bis 18 Uhr Eislaufen für alle

Zweiter Weihnachtstag

Dülmener Winter: 14 bis 18 Uhr, Eislaufen für alle, 16 bis 19 Uhr Livemusik dem The Spitfires

12.30 bis 18.30 Uhr, Stadtmeisterschaft der Fußballvereine, Dreifachhalle am Schulzentrum, Eintritt sieben Euro Erwachsene, fünf Euro Jugendliche ab 14 Jahren

Wetter:

Vormittags wechseln sich Sonne und Wolken mit Schauern ab, später trocken bei 9 bis 11 Grad. Der anfangs frische West- bis Südwestwind lässt im Laufe des Tages nach.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.