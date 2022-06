Was ich an Pfingsten in Dülmen wissen muss

Aus dem Winter- wird ein Herbstzauber, es gibt gute Nachrichten vom Hüttenweg, und die DZ war im Keller von Haus Empte. Außerdem wird gefeiert: ein Brite mit der Queen, die Dernekämper ihr Schützenfest und alle Gemeinden am Montag einen ökumenischen Gottesdienst am einsA.

Das müssen Sie wissen:

Premiere bei den Werkstätten Karthaus: Um nicht sehenden Auges in die dann dritte coronabedingte Absage des Winterzaubers zu laufen, haben sich die Verantwortlichen etwas Neues einfallen lassen: den Herbstzauber.

Zum Thronjubiläum würde Peter Higgins die Rollen gerne einmal tauschen. Und der Queen, die in ihren 70 Jahren Regentschaft so unzählige Orden, Preise und Auszeichnungen vergeben hat, selbst eine Medaille verleihen. Für ihre Lebensleistung. „Was sie geschafft hat, ist einfach bemerkenswert“, sagt der Brite im Gespräch mit der DZ. Wie er das Jubiläum feiert und was Gurkensandwiches damit zu tun haben, lesen Sie in der DZ von Samstag.

Ein alter Keller mit einem Geheimnis: Die DZ hat sich jetzt im Untergeschoss von Haus Empte umgesehen. Das stammt aus dem Jahr 1770 - aber der Keller ist wohl noch um einiges älter. Die ausführliche Reportage erscheint in der DZ-Pfingstausgabe.

Endlich: Ab dem 20. Juni wird der Hüttenweg saniert. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von rund drei Wochen. Die Vollsperrung erfolgt dabei in zwei Teilabschnitten.

Eine weitere Person aus Dülmen, eine über 90 Jahre alte Frau, ist an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben. Das ist der 29. Todesfall. Auch die Inzidenz machte zuletzt einen ganz schönen Sprung nach oben - und lag am Freitag bei 536,4.

„Einen Quantensprung“ gab es nun für die Anna-Katharina-Emmerick-Schule. Denn hier sind jetzt die Digitalisierungsarbeiten abgeschlossen. Auch alle anderen Grund- und weiterführenden Schulen der Stadt werden derzeit modernisiert.

Wie inklusiv ist die Kirche? Über diese und weitere Fragen spricht Moderatorin Ann-Christin Ladermann mit Christiane Bernshausen in einer neuen Folge des Podcastes „kannste glauben“. Seit 15 Jahren ist sie nahezu blind.

Für einige Dülmener Fußball-Mannschaften geht es am Pfingstmontag, dem letzten Spieltag noch um etwas: Vorwärts Hiddingsel und TSG Dülmen III hoffen auf ein Wunder, TSG Dülmen II und Adler Buldern II schauen nach Lüdinghausen.

Die DZ wünscht allen ein schönes Pfingstwochenende!

Sportergebnisse:

A-Liga: DJK Rödder - SW Holtwick 2:5

B-Liga: SW Beerlage - SF Merfeld II 3:0

Termine:

Samstag

9 bis 14 Uhr, Andheri-Hilfe, Trödelmarkt in der alten Paul-Gerhardt-Schule (hinterm, Kolpinghaus, Zufahrt über den Schulhof) mit Besuch des Natz von Dülmen

11 bis 15 Uhr, Samstagsmarkt mit Kidsmeile, Markt

20 Uhr, Schützenfest Dernekamp, Königsball im Festzelt

Pfingstsonntag

15 Uhr, Ordination von Pfarrer Sebastian Renkhoff, Evangelische Christuskirche

Pfingstmontag

9.30 Uhr, Schützenfest Dernekamp, Messe und Familienfrühschoppen im Festzelt

11 Uhr, ökumenische Pfingstandacht, Markt der Möglichkeiten am einsA

Wetter:

Heute scheint den ganzen Tagen über bei wenigen Wolken oft die Sonne. Die Temperaturen erreichen 23 bis 25 Grad, der Wind weht mäßig aus Nordost.

Verkehr:

An Pfingstmontag blitzt der Kreis Coesfeld in Mitwick und Weddern.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.