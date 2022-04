Was ich an Ostern in Dülmen wissen muss

Im Hühnerstall herrscht Hochbetrieb, die Osterbräuche sind zurück aus der Corona-Pause, und zwei junge Messdiener verraten, warum sie am Sonntagmorgen um 5 Uhr in der Früh bei der Osternachtsprozession dabei sind: Das müssen Sie an den Feiertagen wissen.

Wo wurde dieses Ei fotografiert? Das ist eine Frage beim großen DZ-Osterrätsel. Infos und Gewinncoupon finden Sie in der heutigen Ausgabe.

Das müssen Sie wissen:

Ostern ohne Eier? Schwer denkbar. Und so ist es auch keine Überraschung, dass auf dem Hof Everwien gerade die Nachfrage nach frischen Freiland-Eiern so hoch ist wie sonst nie im Jahr.

Pünktlich um 5 Uhr am frühen Morgen müssen die Messdiener Lukas Kissenkötter und Greta Linke am Sonntag auf dem Marktplatz stehen. Dann beginnt die Osternachtprozession, bei der sie dabei sind. Der Gang in der Osternacht durch die Innenstadt ist für die beiden 17-Jährigen längst zu einer Tradition geworden, verraten sie im Gespräch mit der DZ.

Wer hat Lust am Rätseln? Der ist beim großen DZ-Osterrätsel genau richtig. Gefragt ist Ortskenntnis, außerdem wird das Gewicht eines Huhnes gesucht. Alle Infos samt Gewinncoupon warten in der DZ-Feiertagsausgabe.

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind am Ostersonntag die Osterbräuche wieder zurück. In Hiddingsel findet auf dem Sportplatz das Ballhauen statt. In Buldern wird ab 15.30 Uhr auf der Nottulner Straße das Hasseln ausgetragen.

Ganz entspannt Amsterdam erkunden, die Seeluft auf Norderney genießen oder in Willingen eine Party feiern: Die Tagesfahrten der Dülmener Zeitung vereinen ganz viele Vorteile. Jetzt gibt es dazu einen neuen Service.

Die Gartensaison hat begonnen und Hobby-Gärtner können nach der Winterpause nun mit Lust und Liebe ihrem Hobby nachgehen. Denn egal ob Blumen, Bäumchen oder Sträucher, Kräuter, Staudengewächse oder Salate - alles drängt jetzt in die Erde.

Während wir in Deutschland Osterlämmer backen oder Eier bunt bemalen, gibt es anderswo auf der Welt Theateraufführungen in der Kirche oder auf der Straße, bunte Teppiche aus Blumen und angemalte Sägespäne oder einen ganz besonderen Kuchen. Welche Traditionen gibt es rund um Ostern in anderen Ländern, wie wird anderswo auf der Welt gefeiert und welche Speisen sind ein Klassiker? Diese Frage hat sich DZ-Volontärin Tatjana Thüner gestellt und vier Dülmener befragt.

Die Karfreitagsgang der Männer oder die gemeinsame Osternachtsprozession am frühen Sonntagmorgen: Wann welche Gottesdienste zu den Feiertagen in Dülmen stattfinden, lesen Sie in der einer großen Übersicht in der heutigen Ausgabe.

Die Pandemie und der Sport: Mediziner Dr. Roman Prenger-Berninghoff sieht keine gravierenden Auswirkungen für Sportler, die eine Corona-Erkrankung durchleben mussten. Nach der Infektion könne normal trainiert werden. „Der Körper sendet Signale, wenn es zu viel ist“, betont er im DZ-Gespräch.

Die DZ wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostern!

Sporttermine an Ostern:

Nachholspiele in den Kreisligen A bis C:

SuS Legden - Adler Buldern, Samstag, 15 Uhr.

TSG Dülmen III - SF Merfeld II, Samstag 13 Uhr.

Vorw. Hiddingsel - SuS Hochmoor II, Samstag, 15 Uhr.

Termine:

Karfreitag

10 Uhr, Männerprozession, Treffen an der Kirche St. Viktor

Samstag

11 bis 15 Uhr, Samstagsmarkt mit Livemusik in der Innenstadt

10 bis circa 16 Uhr, Fahrzeugschau und Spenden-Aktion des Ersten Dülmener Oldtimer-Clubs für die Ukraine, Overbergplatz

Ostersonntag

5 Uhr, Osternachtsprozession, Treffen auf dem Marktplatz

13 Uhr, Ballhauen, Sportplatz am Wido, Hiddingsel

15.30 Uhr, Osterhasseln der Junggesellen auf der Nottulner Straße in Buldern

Ostermontag

11 Uhr, Ostermarsch der Friedensfreunde, Auftakt am Löwen, dann Radtour nach Visbeck und Friedenspicknick

Wetter:

Heute überwiegen die Wolken. Sonne zeigt sich bei bis zu 16 Grad selten. Es bleibt aber meist trocken. Der Nord- bis Nordwestwind weht dazu meist nur schwach bis mäßig.

Verkehr:

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.