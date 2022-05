Was ich an Christi Himmelfahrt in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Schon oft hat Lioba Autermann den Wildpferdefang besucht. Doch beim Wildpferdefang 2022 wird sie alles aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen: Denn Lioba Autermann ist am Samstag als Fängerin dabei - als erste Frau in über 100 Jahren. Wie es dazu kam, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Christi Himmelfahrt wird als „Vatertag“ meist von Männergruppen traditionell für Ausflüge mit großem Feierpotenzial genutzt. Beispielhaft stehen die Mitglieder des Buggy & Käfer Clubs Dülmen, die in einer Bierlaune beschlossen, mit ihren museumsreifen Mofas zur Formel-1-Rennpiste in das niederländische Zandvoort zu fahren.

Rechtzeitig vor dem Wildpferdefang sind die Pferdeköpfe von Ottmar Hörl in die Innenstadt zurückgekehrt und wieder an den Häuserwänden rund um den Marktplatz zu bewundern.

In einem großen Halbkreis rund um Dülmen, von Nottuln nach Haltern, führt die Steverlandroute. Was die Tour vorbei an Seen und Burgen so alles zu bieten hat, stellt die DZ auf einer Sonderseite in der Feiertagsausgabe einmal genauer vor.

Die Gastronomie ist geöffnet, erfahrene Erntehelfer arbeiten auf den Feldern, das Wetter schlägt keine Kapriolen: Spargel- und Beerenanbauer könnten wieder zufrieden sein. Aber die Kunden zeigen Zurückhaltung. Grund für das andere Einkaufsverhalten könnte Kriegsangst sein, sagen Experten im Gespräch mit der DZ. Mehr in der heutigen Ausgabe, Print und E-Paper.

Ab dem 1. Juni lockern die Christophorus-Kliniken ihre strengen Besucherregeln. So reicht dann beispielsweise ein negativer Test für den Einlass. Zudem gibt es gleiche Besuchszeiten an allen drei Standorten.

Ab dem kommenden Freitag, 27. Mai, ändern sich die Corona-Regeln beim Besuch der Dülmener Stadtverwaltung. So gilt dann keine Maskenpflicht mehr, erläutert Stadtsprecher André Siemes. Jedoch würde die Verwaltung weiterhin das Tragen einer Maske dringend empfehlen.

Der gebürtige Dülmener Dominik Durau geht heute beim Grasbahnrennen in Lüdinghausen an den Start. Bereits mit 17 Jahren war Durau beim Rennen dabei, das nach zwei Jahren Corona-Pause wieder an seinem traditionellen Termin stattfindet.

Wetter:

Der Tag startet mit vielen Wolken, einzelnen Schauern und etwas Sonne, die später länger scheint bei 18 bis 20 Grad. Der West- bis Südwestwind weht mäßig mit starken Böen.

Verkehr:

Heute wird auf der L 551 und der Rödderstraße geblitzt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.