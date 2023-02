Was ich am Wochenende wissen muss

Mit einer Ausstellung kreativer Werken startet die Hermann-Leeser-Schule ins Jubiläumsjahr. Sportausschuss-Vorsitzender Siegfried Niggemann mahnt die Vereine zur Demut, und bei den Photovoltaik- und Übernachtungszahlen ist Dülmen spitze. Das müssen Sie am Wochenende in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Dülmen steht oben in der Statistik: Mit 65.629 Übernachtungen und 26.400 Ankünften aller Gäste im Jahre 2022 liegt Dülmen über vielen anderen Kommunen im Kreis. Doch einige Werte verwundern beim ersten Blick in die Statistik.

Beim Rosenmontagszug in Münster ist der Fanfarenzug Buldern Stammgast - und wird in diesem Jahr erstmals direkt vor dem Prinzenwagen marschieren. Die Bulderaner sind beim Umzug einer von nur noch drei Spielmannszügen. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Insgesamt 63 Photovoltaik-Anlagen sind allein im Januar dieses Jahr in Dülmen neu dazu gekommen, mit einer Gesamtleistung von 0,6 Megawatt. Damit liegt Dülmen beim Ausbau von Solarenergie im Kreisvergleich an erster Stelle.

Bis Mitte April gibt es in der Stadtbücherei eine besondere Ausstellung zu sehen. Sie zeigt Werke, überwiegend Bilder, zum Jubiläumsjahr der Hermann-Leeser-Schule. Ein halbes Jahrhundert wird das Geburtstagskind in diesem Jahr alt.

Entlastung auf dem Immmobilenmarkt: Gebrauchte Eigentumswohnungen und Reihenhäuser sind günstiger geworden, berichtet jetzt die LBS.

Im DZ-Interview in der heutigen Ausgabe beleuchtet Sportausschuss-Vorsitzender Siegfried Niggemann die Investitionen, die bereits im Sport getätigt worden sind, und ruft zu Demut und Bescheidenheit auf. Auch die Sportförderung müsse angepasst werden.

Termine:

Samstag, 20 Uhr, Karnevalsparty im Kolpinghaus

Wetter:

Vormittags regnet es teilweise lang und kräftig, später Schauer, zwischendurch etwas Sonne bei 10 bis 12 Grad. Frischer Südwest- bis Westwind mit stürmischen Böen.