Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das Weinfest hat begonnen. Der Sommerleseclub steht in den Startlöchern. Und gleich drei Schulen verabschiedeten ihren Entlassjahrgang. Dies müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Geselligkeit wird beim Weinfest im Bendix-Park groß geschrieben. Noch heute können hier Jung und Alt anstoßen und unter Schatten spendenden Bäumen angenehme Stunden verbringen. Neben bekannten sind auch neue Winzer vertreten.

Gleich drei Schulen feierten am Freitag ihre Entlassschüler. An der Kardinal-von-Galen-Schule, der Hermann-Leeser-Schule und am Annette-Gymnasium gab es die Abschluss- und Abiturzeugnisse.

Die Werbetrommel hat das Team der Stadtbücherei Dülmen kräftig gerührt. In über 70 Schulklassen hat das Team um Bücherei-Leiterin Petra Toppmöller die 17. Auflage des Sommerleseclubs beworben. Denn dieser läuft in 2023 wieder so ab, wie es vor Corona war. Inklusive eines großen Abschlussfestes in der Stadtbücherei.

Thomas sowie Mila und Malte Bleß sind Hochspringer. Seit zwei Jahren trainieren sie bei der TSG Dülmen. Der ungewöhnliche Sport macht Onkel, beziehungsweise Nichte und Neffe Spaß. Familie Bleß möchte möglichst hoch hinaus.

Termine:

Samstag

13.30 Uhr Schützenfest Buldern: Antreten Alte Kirchstraße, Sternkönigsschießen, 20 Uhr Polonaise und Festball.

17 Uhr Weinfest im Bendixpark.

19 Uhr Schützenfest Pluggendorf: Messe im Festzelt, 20.30 Uhr Festball.

Sonntag

9.30 Uhr Schützenfest Buldern, Antreten, Festmesse. 14.15 Uhr Antreten Clemensstraße, Vogelkönigsschießen, 20 Uhr Polonaise und Festball.

10 Uhr, Fußballturnier der Dülmener Grundschulen auf dem Sportplatz der DJK Rödder.

13 Uhr, Schützenfest Pluggendorf, Antreten Lidl-Parkplatz Münsterstraße, Vogelschießen, 18 Uhr Proklamation, anschließend Königsball.

Wetter:

Bei Höchsttemperaturen von 32 Grad bleibt der Himmel heute größtenteils wolkenfrei. Dazu weht der Ostwind schwach bis mäßig, im Tagesverlauf mitunter auch böig.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenweg: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße.

Vollsperrung der Kreisstraße 4 zwischen Senden und Buldern im Kreuzungsbereich der Landstraße 835, Umleitung ist eingerichtet.