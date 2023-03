Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Beim Schulausschuss wird hitzig über das Thema Kinderbetreuung diskutiert, beim früheren Café Uckelmann steht ein Ausverkauf an, und bei der Aktion „Sauberes Dülmen“ sind heute Müllsammler im ganzen Stadtgebiet gefragt: Das ist am Wochenende wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Die Eltern werden nicht befragt, ob sie in diesem und nächsten Jahr während der dreiwöchigen Schließzeit der Offenen Ganztagsschule (OGS), die ihr Kind besucht, eine Notbetreuung benötigen. Aber die Eltern werden nun darüber informiert, dass sie die Möglichkeit haben, in der dreiwöchigen OGS-Schließzeit das Notbetreuungsangebot der Stadt in der Neuen Spinnerei zu nutzen. Darauf einigte sich der Schulausschuss in seiner Sitzung.

Die Stadt hat bei der Bezirksregierung beantragt, dass das Annette-Gymnasium im kommenden Schuljahr mit vier fünften Klassen starten kann. Zwar ist die Zahl der Eingangsklassen hier auf drei festgelegt. Aber in diesem Jahr gab es so viele Anmeldungen, dass vier Klassen gebildet werden müssten, um alle Schüler aufzunehmen.

Die Situation an der Anna-Katharina-Emmerick-Schule mit ihren beiden Standorten in Dülmen und Rorup beschäftigte den Schulausschuss. Regina Theopold, Leiterin der AKE-Schule, wurde deshalb Rederecht erteilt. Auch Vertreter der FDP, welche die Schule vor Kurzem besucht hatten, brachten einige Aspekte zur Sprache. Was genau zur Sprache kam, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Gute Nachricht für alle Menschen, die gerne auf einem Wochenmarkt regionale und frische Produkte kaufen. Ab 1. April findet zunächst an jedem ersten Samstag im Monat ein Wochenmarkt statt. Dabei sind bekannte Händler.

Am 17. und 18. März lädt die Stadt Ehrenamtliche zu einem kostenlosen Entspannungstag ins düb ein. 500 Freikarten gibt es dabei insgesamt.

Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt: Das Eisenbahn-Bundesamt startet am Montag eine Online-Befragung zum Thema Schienenlärm.

Andreas Scheipers und Klaus Göckener wollen das Kolpinghaus beleben: Circa einmal im Monat möchten sie hier eine Party veranstalten. Zwei Feiern für den April stehen jetzt schon fest.

Ein Blick in das Traditionshaus Uckelmann (seit 1901), der alles zu verraten scheint: Wo Jahrzehnte Kuchen und andere Köstlichkeiten präsentiert wurden, steht vielfältigstes Inventar zum Verkauf. Hintergründe dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Normalerweise hält eine Tartanbahn rund 20 Jahre. Bei der TSG hat sie schon fast 30 Jahre auf dem Buckel. Und das merkt man. Nach Jahren voller Ausbesserungen wird es nun eine neue Tartanbahn geben. Eine erste Spende ist eingegangen.

Termine:

Samstag

10 bis 12.30 Uhr, Aktion Sauberes Dülmen, Abschluss in Dülmen mit Jagdhornbläsern an der Turnhalle Aula Schulzentrum

20 Uhr, Gospelnacht mit dem Gospelprojektchor der Evangelischen Gemeinde, Kirche St. Joseph

Sonntag

17 Uhr, Premiere Hermann-Hesse-Programm von Bernd Vogt und Patrik Gremme, Aula Schulzentrum, Karten an der Abendkasse

Wetter:

Heute wartet eine Mischung aus Sonne und Wolken, einzelne schwache Regenschauer sind die Ausnahme, 5 bis 7 Grad. Der Westwind weht zeitweise mäßig und leicht böig.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenwegen: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße