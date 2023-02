Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

In ihrer Schlichtheit wirkt die Kirche Heilig Kreuz zeitlos. An hellen und sonnigen Tagen offenbart sich die gesamte Schönheit der Kirche, sagt Kunstkenner Werner Lütkenhaus. Sonntag präsentiert sich die Heilig-Kreuz-Kirche als Lichtkunstwerk.

Das müssen Sie wissen:

Unbekannte am Bulderner See vier Bäume gefällt - eine Eiche sowie Ahorn- und Eschenbäume mit einem Alter von 25 bis 40 Jahren und alle in gutem Zustand. Die Stadt hat Strafanzeige erstattet und bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizei.

Der Lückenschluss der Südumgehung muss kommen - das betonen alle vier Dülmener Ratsfraktionen. Nachdem das Verwaltungsgericht in dieser Woche entschieden hat, dass die Allee Hülstener Straße nicht gefällt werden darf, solle rasch Alternativen auf den Tisch. Aber eine schnelle Lösung hat erst einmal keiner.

Bei einer Auseinandersetzung in der Viktorstraße am Donnerstagnachmittag wurden zwei Männer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei setzten die Streitenden einen Schlagstock, Pfefferspray und ein Messer ein.

Das Netzwerk Mädchen- und Frauenarbeit in Dülmen lädt zur Demo ein. Diese findet am 8. März anlässlich des Internationalen Frauentags statt.

Auslauf verboten: Ab sofort muss Geflügel im gesamten Kreis Coesfeld im Stall bleiben. Grund ist die Geflügelpest, die jetzt im ganzen Kreisgebiet angekommen ist. Wie Dülmener Halter jetzt reagieren, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Nach Einschätzung der Stadt verhalte sich der Großteil der Dülmener Hundebesitzer verantwortungsvoll und lasse die Hundehaufen nicht liegen. Die Zahl der jährlich ausgegebenen Tüten spricht da für sich: 400.000 sind es laut Stadt. Aber: Auch dort, wo kein Spender steht, müssen Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Lieblinge entsorgen, unterstreicht Stadtsprecher André Siemes.

Marvin Wiggermann und Johann Droste holten sich bei „Jugend forscht“ einen ersten Preis. Und die Schüler waren nicht die einzigen erfolgreichen Dülmener: Es gibt gleich fünf Preisträger.

In der Hinrunde gelang gegen Beckum der erste Sieg nach dem Landesliga-Aufstieg. Am Sonntag will die TSG Dülmen erneut erfolgreich sein. Zudem starten die Kreisligen am Sonntag wieder, unter anderem mit zwei packenden Ortsduellen.

Termine:

Sonntag

Ab 15 Uhr, Lichtkunstwerk Heilig-Kreuz-Kirche, Rezitationen von Gedichten, Darbietungen von Orgelmusik, Tanzvorführungen und Erläuterungen zur Kirche, Eintritt frei

Wetter:

Anfangs vereinzelt Schauern, teils mit Schnee und Graupel. Später zeigt sich zeitweise die Sonne, 4 bis 6 Grad. Der Nordwestwind weht mäßig, in Schauern mit Böen.