Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Die Musikschule und Hille Puppille müssen umziehen, es gibt eine Carsharing-Station in der Stadt, und die Geschichte einer Dülmener Jüdin muss umgeschrieben werden: Das ist am Wochenende wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Die Remise und das frühere Kutscherhaus an der Lüdinghauser Straße 87/89 haben seit 2006 die Musikschule und das Figurentheater Hille Puppille beherbergt. Nun werden die Gebäude leergezogen. Eine Sanierung würde sich nicht mehr lohnen.

An die Familie Bendix mit Mutter Regina und ihre Kinder Friederike, Bernard und Walter erinnern Stolpersteine am Kreuzweg. Einer erzählt nicht die ganze Wahrheit: Recherchen von Christiane Daldrup zeigen, dass Regina Bendix 1942 nicht deportiert und ermordet wurde, sondern 1941 in einem Kölner Krankenhaus starb. Eine Sonderseite zu diesem Thema lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Schon bei der Planung des Wohnquartiers am Haselbach waren Carsharing und eine Ladestation für E-Mobile vorgesehen. - mit drei Fahrzeugen. Nach „einiger Vorlaufzeit“, so Rebecca Bracht von der Stadtteilauto cambio Regio GmbH, ist die neue Carsharing-Station eröffnet worden. Mit zunächst einem Auto.

Radfahrer haben auf einem Teil der Rekener Straße ab sofort die Wahl: Sie können den Radweg nutzen – aber jetzt auch die Fahrbahn. Was die neuen Regeln genau bedeuten, lesen Sie in der DZ von Samstag.

Gewalt auf den Fußball-Plätzen nimmt zu. „Als ob sich etwas angestaut hat und der Fußball nun als Ventil missbraucht wird“, klagt Fußball-Kreisvorsitzender Willy Westphal (Foto) und will gemeinsam mit den Vereinen das Problem angehen.

In eigener Sache: Eine Störung im Vodafone-Netz hat ab Freitagmittag für einen Ausfall des Internets gesorgt. Vodafone selbst sprach am Nachmittag von einem „Großausfall“, man arbeite an der Behebung. Betroffen war dabei unter anderem auch die Dülmener Zeitung. Redaktion und Geschäftsstelle waren ab etwa 13 Uhr nicht mehr per Email erreichbar.

Termine:

Samstag

ab 9 Uhr, große Altkleider-Straßensammlung der Kolpingsfamilie Dülmen, 9 bis circa 13 Uhr zentraler Sammelpunkt am Sportzentrum Süd

10.30 bis 12 Uhr, Konzert „Blumenlieder aus alten Zeiten“, auf Einladung der Dülmener Allianz „Leben mit Demenz“, gemeinsam gesungene Lieder sowie Auftritt von Schülerinnen der Musikschule, einsA

18 Uhr, Kabarett „Stark am Limit“ mit Benni Stark, Neue Spinnerei

Sonntag

11 Uhr, 111 Jahre Pfarrbücherei Karthaus, erst Festgottesdienst in St. Jakobus, dann Tag der offenen Tür

15 Uhr, Benefizkonzert des SI-Clubs Dülmen mit dem Ensemble Wirbely, Heilig-Kreuz-Kirche, Eintritt frei

Wetter:

Heute verbreitet dichte Wolken, dabei kann es ab und zu etwas Sprühregen geben. Bei 9 bis 10 Grad weht der westliche Wind mäßig mit frischen bis starken Böen.