Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Der Standort des Wochenmarktes auf dem Marktplatz kommt gut an, das Ehepaar Eich geht in den Ruhestand und viele können sich über eine Rückzahlung der Stadtwerke freuen: Das müssen Sie heute wissen.

Heute verabschiedet die Gemeinde Heilig Kreuz das Ehepaar Eich in den Ruhestand.

Die langjährige Küsterin der Heilig-Kreuz-Kirche Beate Eich und ihr Ehemann Helmut, Hausmeister des Pfarrheims der Gemeinde, werden am Samstag in den Ruhestand verabschiedet.

Das müssen Sie wissen:

Der neue - oder eigentlich alte - Standort des Wochenmarktes kommt an. Die Kunden sind jedoch geteilter Meinung, welcher Standort ihnen besser gefällt. Außerdem hat die DZ bei den Geschäftsinhabern rund um den Markt- und Königsplatz gefragt, was der Wochenmarkt mit dem Betrieb bei ihnen macht. Mehr dazu lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Ja, der Wohnort wortwörtlich im Schatten von Heilig Kreuz ist ein Zufall. Doch damit hatten Beate und Helmut Eich beide einen sehr kurzen Weg zu ihren Arbeitsstätten: Sie fast 26 Jahre lang im Küsterdienst in der Kreuzkirche (davon 20 als hauptamtliche Küsterin), er gut ein Jahrzehnt lang als Hausmeister im Pfarrheim Heilig Kreuz. Am Samstagabend verabschiedet die Gemeinde das Ehepaar nun in den Ruhestand.

Die Kleinen gehen auf Weltraum-Reise, auf die Großen warten Antworten auf die ganz wichtigen Fragen: Zu je einem Kabarett-abend sowie Kindertheater-Nachmittag lädt das städtische Kulturteam im Februar ein.

Im Stadtgebiet gibt es nun nur noch drei Möglichkeiten, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Drei Standorte haben bereits geschlossen.

Post von den Stadtwerken bekommen in diesen Tagen tausende Bürger. Trotz insgesamt explodierender Energiepreise können sich viele über eine Rückzahlung freuen. Auf Bitten der DZ haben die Stadtwerke in Grafiken außerdem auf das vergangene Jahr und die nächsten Monate geschaut. Diese finden Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Jetzt sind sie da: Hundertausende Punkte, die den Ist-Zustand des Mobilfunkempfangs im Kreis Coesfeld zeigen. Sie sind aufgeschlüsselt nach Netzbetreibern, detailliert auch in den Randgebieten und gemessen nach Netzbetreiber-Standard – und das mit Hilfe von Müllsammelfahrzeugen.

Termine:

Samstag

9 bis 14 Uhr, Andheri-Trödelmarkt im Keller der alten Paul-Gerhardt-Schule

14 bis 16.30 Uhr, Repair-Café Knacks, kleiner Saal im einsA

Sonntag

17 Uhr, zweites Konzert des Bulderner Orgel-Triduums mit Winfried Lichtscheidel, St.-Pankratius-Kirche

Wetter:

Bei oft stark bewölktem Himmel mit einigen Auflockerungen bleibt es weitgehend trocken, dazu 7 oder 8 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.