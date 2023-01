Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Ein Zug fährt auf Gleis 31 ein: Nach Angaben der Deutschen Bahn stehen am Gleis selbst Baumaßnahmen an. Die Zeiträume könne die Bahn derzeit noch nicht nennen.

Das müssen Sie wissen:

Brötchen, Gebäck und co. zu Sonderpreisen gibt es bei einigen Bäckereien in Dülmen. Denn diese bieten die übrigen Waren etwa in Rettertüten oder sogar im Restbrotladen an. Gespart werden kann hier bis zu 50 Prozent des normalen Preises.

Besonders junge Menschen möchte die VHS mehr ansprechen. Deshalb stellt sie sich breiter auf und startetet bereits vergangenen Monat eine Werbekampagne. Vor allem während der Pandemie fehlte es der VHS an Hörern. Mittlerweile spricht Leiterin Esther Joy Dohmen aber wieder von einem positiven Trend.

Die VR-Bank Westmünsterland mit Filialen auch in Dülmen setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit. Vorstandsvorsitzender Dr. Carsten Düerkop: „Zwei Drittel des Weges haben wir bereits zurückgelegt.“

Weiterhin ungewiss ist die Zukunft des Klosters Hamicolt. Das Bistum Münster steht weiterhin in Verkaufs- und Vermarktungsgesprächen. Mit einer Entscheidung sei frühestens Ende des ersten Quartals 2023 zu rechnen, so eine Sprecherin.

Die gute Nachricht: Der Bahnhof Dülmen wird nach Angaben der Deutschen Bahn im Rahmen der „Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahnhöfen“ (FABB) ausgebaut. Die schlechte Nachricht: Ein Bahnpressesprecher gab bekannt, dass derzeit noch keine Bauzeiträume genannt werden können. Welche Maßnahmen konkret anstehen, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Termine:

Samstag: ab 9.30 Uhr Kohvedel-Cup in der Turnhalle der Hermann-Leeser-Schule.

Sonntag: 15 Uhr Kolpinghaus, die Landjugend führt das plattdeutsche Theaterstück „Thea Witt maakt nicht mit“ auf.

Wetter:

Regen ab dem Vormittag, zum Teil ergiebig. Die Höchstwerte liegen bei 10 oder 11 Grad. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch mit starken, auch stürmischen Böen.