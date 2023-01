Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das erste Neujahrsbaby ist geboren, in diesem Jahr gibt es einige Veranstaltungen und die Heiligen Drei Könige sind gestern gestartet: Das müssen Sie am Wochenende wissen.

Das müssen Sie wissen:

Alexa Strompen und Elena Peters sind Beraterinnen bei donum vitae. Sie unterstützen junge Mütter und Eltern vor und nach der Geburt des Kindes, indem sie aufklären und auf Hilfen hinweisen. In unruhigen Zeiten ist ihr Wissen sehr gefragt.

An einigen Haustüren hat es bereits gestern geklingelt. Nach dem Aussendungsgottesdienst für alle Sternsingerinnen und Sternsinger aus Dülmen in St. Viktor zogen nämlich schon einige Gruppen um die Häuser. Die Heiligen Drei Könige aus St. Joseph, Heilig Kreuz und St. Viktor sammelten am Freitag Spenden. Auch in Hausdülmen traf man Kinder mit ihren Kronen und langen Gewändern an. Denn hier startete die Sternsingeraktion um 9.30 Uhr.

Die Schützenfestsaison 2023 wartet mit einem großen Höhepunkt auf, dem Kaiserschießen in Merfeld. Auf welche Veranstaltungen sich die Dülmener sonst noch in diesem Jahr freuen können? Die DZ hat bei Dülmen Marketing, dem städtischen Kulturbüro und einigen Vereinen nachgefragt. Die große Übersicht gibt es im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Freitag.

Das Dülmener Neujahrsbaby Milica Despotovic erblickte am 4. Januar um 4.43 Uhr das Licht der Welt. Milica ist das vierte Kind von Milan und Olgica Despotovic nach drei Söhnen.

Mit diesem Ergebnis dürften selbst die größten Optimisten kaum gerechnet haben. Doch jetzt steht fest, dass im Zusammenhang mit der imposanten Lichterfahrt eine stolze Summe für die Dülmener Tafel gespendet worden ist.

Hochzufrieden mit der Premiere des ersten Energiedialog zeigt sich die Stadt Dülmen: 50 interessierte Bürger nahmen in dieser Woche an der Veranstaltung teil. Schon jetzt steht deshalb fest, dass es eine zweite Runde gibt.

Robert van der Linde aus Buldern sammelt historische Fahrräder. Rund 50 Drahtesel sind zusammengekommen, die er in seiner Wohnung und in einer Tenne untergebracht hat. Besonders die Technik hat es dem Bauingenieur angetan.

Termine:

Samstag

Ab 19.15 Uhr, IDU-Stadtmeisterschaft auf der Eisbahn, Siegerehrung gegen 21.30 Uhr

19.30 Uhr, Landjugend führt im Kolpinghaus das Stück Theater „Thea Witt maakt nicht mit“ auf

Sonntag

17 Uhr, Benefizkonzert der Chorgemeinschaft Dülmen, Heilig-Kreuz-Kirche, Karten an der Abendkasse

11 Uhr, Neujahrsempfang der Ortsgemeinschaft Buldern, Gaststätte Zur Dorfschmiede

Wetter:

Heute startet der Tag größtenteils grau. Erst zum Nachmittag kann die Sonne sich besser durchsetzen und es bleibt trocken. Bei bis 12 Grad weht der Südwind mäßig bis böig.