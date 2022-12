Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Der Weg für neue Windräder in Dülmen ist frei - und zwar deutlich schneller als die Stadt selbst erwartet hat. Um die Umwelt geht es auch bei einer Aktion des Kreises in der Stadt.

Weg ist frei für neue Windräder in der Stadt

Übers Wasser watscheln, das ist für die Wildpark-Enten derzeit kein Problem. Denn nach etlichen frostigen Tagen in Folge ist der Teich zwar noch nicht ganz zugefroren.

Die Bezirksregierung hat den „Sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie“ der Stadt Dülmen genehmigt. Der Plan ist damit rechtskräftig. Einzelne Windräder sind damit aber nicht genehmigt, das muss jetzt der Kreis Coesfeld erledigen. Allerdings geben einige Investoren bereits Gas.

Zwar ist die Südumgehung noch nicht vollkommen fertiggestellt, dennoch werden als ökologischer Ausgleich für den bisherigen Eingriff bereits neue Bäume und Sträucher gepflanzt sowie Waldflächen aufgeforstet. Der finanzielle Aufwand ist erheblich.

Mit der Freiwilligenbörse, der Dülmener Senioreninfo sowie Anti-Rost sind in Dülmen drei Seniorenhilfsdienste tätig, die den Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Arbeit zur Seite stehen. Auf Einladung der Stadt Dülmen trafen sich die ehrenamtlich Engagierten jetzt zu einem Erfahrungsaustausch und Dankeschön-Nachmittag im einsA.

Die Kritik der Lokalpolitik an Umfang und Dauer der archäologischen Ausgrabungen in der Dülmener Innenstadt war zuletzt groß. Jetzt schließt sich die gewerblichen Wirtschaft an. Die IHK hat konkrete Forderungen.

Am Wochenende endet die Fußball-WM in Qatar. DZ-Redakteur Patrick Hülsheger blickt auf Kritik und persönliche Erfahrungen. Zudem geht es um die Leistung der Schiedsrichter und wie es mit einem Boykott der WM geklappt hat.

3721: 1 Gutschein Adam & Eva Moden 1841: 1 x Fahrrad-Inspektion 3476: 1 Einrahmung Rahmen & Buch Frerichmann 5425:2 Gutscheine Cinema Dülmen 4541: 1 Dülmen-Gutschein Das Immo-Team 1174: 1 Grohe-Handbrause Fa. Elting GmbH 3288: 1 Einkaufsgutschein Hofladen Beuse 3834: 2 Übernachtungen Hotel Rimberg 2 Pers./HP 764: 1 Rollator, Lebensfreude by Homann 4987: 1 Reisegutschein Mein Urlaubsglück 1575: 1 x Körperanalyse Mrs. Sporty Club Dülmen 3079: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

Dülmener Winter: 10 bis 18.40 Uhr Eislaufen, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz, 17 Uhr Livemusik mit On the Rox X-Mas, 17 Uhr Kläppchenöffnung Adventskalender, ab 19 Uhr Rodelhütten-Cup

Dülmener Winter: 9 Uhr Gottesdienst in der Rodelhütte, 10 bis 19.40 Uhr Eislaufen, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt in der Marktstraße, 14 bis 17 Uhr Livemusik mit den Chinchillas, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender

Ab 16.30 Uhr, Lichterfahrt der Landwirte, Start und Ziel in Merfeld, Strecke führt über Rorup und durch Dülmen

17 Uhr, Orgelmusik zum Advent mit Organist Michael Seibel, St.-Pankratius-Kirche Buldern

Der Tag startet bedeckt, im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken etwas auf bei minus 3 bis 0 Grad. Der Wind weht schwach und kommt aus Süd bis Südost.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.