Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Mit einem Sternenumzug durch die Innenstadt wurde der Dülmener Winter eröffnet. Während der Weihnachtsmarkt tagsüber noch leerer war, füllte sich die Stadt am Abend ordentlich. Auf die Besucher wartete eine Eisshow und eine Feuershow.

An einigen Stellen im Stadtgebiet sollen Radfahrer zukünftig die Möglichkeit haben, sich die Straße gemeinsam mit dem Pkw zu teilen. Es soll nämlich an weiteren Straßen die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben werden, wie die Stadtverwaltung in einer Ausschussvorlage erklärte. Kritik gab es von den Lokalpolitikern dabei vor allem in Puncto Nordlandwehr.

Wie Stella Ottinger Leiterin des Chores Cantiamo wurde? Indem sie heiratete. Beziehungsweise sich zum Traugespräch mit Pfarrer Markus Trautmann traf. Irgendwann kam dabei das Thema Musik auf. Und der Pfarrer fragte einfach mal, ob das Paar nicht jemanden kenne, der dirigieren könne. „Mein Mann fing an zu lachen und hat auf mich gezeigt“, erinnert sich Stella Ottinger schmunzelnd. Mehr über ihren Lebensweg sowie ihrer Arbeit lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Die beiden Grevener Autorinnen Jani Friese und Hannah Siebern werden am Wochenende vom 10. und 11. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Haus Visbeck zu Besuch sein. An einem Stand präsentieren sie ihre weihnachtlichen Romane und halten in der Kapelle mehrere Lesungen.

Ab Samstag gibt es den neuen Gedichtband von Manfred Sestendrup „Paul & Paula mit Paulchen und Pauline“ im örtlichen Buchhandel sowie der DZ-Geschäftsstelle. Wie immer ist der komplette Erlös aus dem Verkauf für die Welthungerhilfe bestimmt.

Der Skiklub Dülmen hat seine Mitgliederbefragung ausgewertet - und hat durchaus gute Noten bekommen. Dennoch soll das Angebot für die Gruppe der Vier- bis Zehnjährigen und in den Sommermonaten ausgeweitet werden.

Termine:

Samstag

10 bis 18.40 Uhr, Dülmener Winter, Eislaufen für alle, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz, 15 bis 18 Uhr, Livemusik mit 2You-Music, ab 19 Uhr Vorrunde bei der AHAG-Lattl-Stadtmeisterschaft

15 bis 21 Uhr, Weihnachtsmarkt in Buldern, 17 Uhr Auftritt Wichtelmann, Spiekerplatz

15 bis 22 Uhr, Weihnachtsmarkt in Rorup, 17 Uhr Besuch des Nikolauses, Kirchplatz

Sonntag

10 bis 19.40 Uhr, Dülmener Winter, Eislaufen für alle, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz, 16 bis 18 Uhr, Livemusik mit Ley’s Band, ab 20 Uhr WM-Übertragung

ab etwa 10.30 Uhr, Adventsmarkt in Hiddingsel, an der Kirche St. Georg

11 bis 18 Uhr, Weihnachtsmarkt in Buldern, Spiekerplatz

11.30 bis 22 Uhr, Weihnachtsmarkt in Rorup, 17 Uhr Besuch des Nikolauses, Kirchplatz

15 Uhr, Großes Schülerkonzert der städtischen Musikschule, Aula des Schulzentrums, Eintritt frei

Wetter:

Die Sonne scheint am Vormittag nur stellenweise, nachmittags sind die Chancen auf Sonnenschein größer. Bei bis zu 10 Grad weht ein schwacher Südwind.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.