Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ex-Torhüter Wolfgang „Teddy“ de Beer besuchte mit Maskottchen Emma die Paul-Gerhardt-Schule. Am Vorlesetag las er aus dem Buch „Die drei Fragezeichen: Team Bundesliga“ vor. In einer der Geschichten kommt er sogar selber vor.

Eigentlich wollen die Damen der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung gar nicht aufhören zu Stricken. Doch trotzdem werden ihre selbst gemachten Socken in diesem Jahr zum letzten Mal auf dem Dülmener Weihnachtsmarkt angeboten. Grund dafür sind das hohe Alter vieler Mitglieder und der fehlende Nachwuchs.

Der Kirchstandortes St. Joseph könnte zum Haus der Kultur werden. Zumindest haben Clemens A. Leushacke und Dr. Wolfgang Werner diese Idee in der Sitzung des Kirchenvorstandes vorgestellt.

Stellplätze weg, Sitzelemente, Fahrradständer oder Pflanzkästen her. So ungefähr ist das Konzept „Stadt-Terrassen“ aufgebaut, das die Verwaltung für sechs Wochen in Damen durchführen möchte. Ein möglicher Zeitraum ist der April nächsten Jahres.

Donum Vitae wird nach Einschätzung von Sozialpädagogin Elena Peters thematisch auf die Schwangerschaftsberatung reduziert. Zwar habe diese auch 2021 mit 174 Gesprächen wieder eine besonders große Bedeutung gehabt, doch stehen viele weitere Themen auf der Agenda, wie die Jahreshauptversammlung des Kreisverband Coesfeld unter Beweis stellte.

Auf den Bau-und Gewerbeflächen in Dülmen laufen die Arbeiten auf Hochbetrieb. Bürgermeister Carsten Hövekamp gab im Wirtschaftsförderungsausschuss einen Zwischenstand zu den Arbeiten.

Im Kreispokal-Viertelfinale in Osterwick haben die Landesliga-Fußballer der TSG Dülmen die Favoritenrolle inne. TSG-Trainer Manfred Wölpper, der unter anderem auf Oliver Flügel verzichten muss, verspricht: „Wir gehen das Spiel seriös an.“

Termine:

Sonntag

11 Uhr, Ghana-Tag des Eine-Welt-Kreises Hausdülmen, Auftakt mit Gottedienst, dann Information und Angebote, Pfarrheim

11 bis 17 Uhr, Spielemesse, Forum Bendix

17 Uhr, Fotoshow „Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“ mit Geert Schroeder, Aula des Schulzentrums

18 Uhr, Konzert zum Christkönigsfest mit Elisabeth Drees und Bernd Weimann, Heilig-Kreuz-Kirche

Wetter:

Tagsüber keine Wolken, die Sonne scheint und die Temperaturen liegen zwischen -3 und 2°C. In der Nacht fällt das Thermometer auf -4 Grad.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.