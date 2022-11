Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Wohnwagen auf dem Wohnmobil-Stellplatz am düb, Schlittenhunde in Visbeck und neue Geschäfte rund um den Marktplatz. Dies müssen Sie am Wochenende in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Situation am neuen Wohnmobilstellplatz am düb ist auffällig. Er ist aktuell sehr gut belegt - allerdings mit Wohnwagen, die hier eigentlich nichts zu suchen haben.

Am Samstag und Sonntag findet an der Kapelle Visbeck das erste Visbecker Schlittenhunderennen statt. Doch wie genau läuft so ein Rennen eigentlich ab? Das wollte die DZ von Julia Schattka wissen. Sie ist Schriftführerin im Schlittenhundesportverein Münsterland, der das Event organisiert.

Die landesweite Veranstaltung zum Volkstrauertag findet in diesem Jahr in Dülmen statt: Vertreter der Landesregierung, des NRW-Landtages, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Bundeswehr und der Stadt gedenken am Samstag, 12. November, der Opfer von Gewalt und Krieg.

Bürgermeister Carsten Hövekamp kam am Donnerstagabend auf Einladung der Ortsgemeinschaft zum Bürgerstammtisch in den Großen Spieker, um von anstehenden Projekten zu berichten und Fragen zu beantworten. Unterstützt wurde er dabei von Ortsvorsteher Christoph Wübbelt.

Für die Tanzklassen und -gruppen der Kulturoffensive ist bereits Vorweihnachtszeit - und das schon seit Wochen. Der Bühnenverein arbeitet nämlich mit Hochdruck an den letzten Details zum Tanzstück „Pferdinand will fliegen“.

Noch sind die Scheiben verklebt, doch die auffällige Farbe schafft ohne viel Text Klarheit. Auch die Telekom zieht zum Dülmener Marktplatz. Allerdings müssen sich die Kunden noch einigen Wochen bis zur Eröffnung gedulden.

Die TSG Dülmen liegt nach zwölf Spielen nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze der Landesliga. Vor dem Spiel gegen den Tabellen-15. SV Herbern warnt Trainer Manfred Wölpper davor, sich in irgendwelche Träume reinziehen zu lassen.

Termine:

Samstag

ab 9 Uhr, Erstes Visbecker Schlittenhunderennen, 12.30 Uhr Vorführung der DRK-Rettungshundestaffel, circa 15 Uhr Rennen für Kinder, Kapelle Visbeck

9 bis 14 Uhr, Andheri-Trödelmarkt, Keller der alten Paul-Gerhardt-Schule

11 bis 18 Uhr, Rassegeflügelschau vom Rassegeflügelzuchtverein, Kolpinghaus

14 bis 16.30 Uhr, Repair Café Knacks, kleiner Saal im einsA

Sonntag

ab 9 Uhr, Erstes Visbecker Schlittenhunderennen, 16 Uhr Siegerehrung, Kapelle Visbeck

10 bis 17 Uhr, Rassegeflügelschau vom Rassegeflügelzuchtverein, Kolpinghaus

17 Uhr, Literarisch-musikalischer Heinrich-Heine-Abend zugunsten des Hospizes, mit Bernd Vogt und Patrik Gremme, Forum Bendix, Eintritt frei

Wetter:

Der Tag beginnt grau, bevor die Sonne herauskommt. Gegen Abend werden die Wolken wieder dichter, 11 bis 12 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südwest.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.