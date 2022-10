Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Am Waldfriedhof steht ein Abschied bevor, in Dülmen gibt es eine wahrhaft königliche Familie, und heute und morgen warten zwei außergewöhnlich warme Herbsttage: Das ist am Wochenende wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Gerettet aus dem Brandschutt hat Alfons Bergmann, Inhaber des gleichnamigen Blumengeschäfts, die alte Ladenkasse. Mit ihr wird er noch ein allerletztes Mal zu und an Allerheiligen am Eingang des Waldfriedhofs stehen und Gestecke verkaufen. Warum? Das verrät er der DZ.

Einen Kaiser, sieben Könige und acht Königinnen. Für solche Zahlen müssen so manche Königsgeschlechter oder Dynastien lange regieren. Geht es um das Schützenwesen in Dülmen, dann ist die Familie Weiling aus Börnste eine wahrlich königliche Schützenfamilie. 2022 kamen mehrere Titel hinzu.

Einen interessanten Talk-Abend zum Thema „Wie wichtig ist uns der Sport?“ erlebten Zuhörer im düb oder im Live-Stream. Dabei lebte die Diskussion von einer blendend aufgelegten Lisa Stremlau - und ihren interessanten Gästen aus der Szene.

Droht wieder eine Serie von Auto-Aufbrüchen? So wie im Sommer? Zumindest gab es in dieser Woche in vier Tagen bereits vier solcher Fälle, bei denen jeweils eine Autoscheibe eingeschlagen wurde.

Tüfteln, probieren, bewerten - das können die Schülerinnen und Schüler bei der Herbstakademie des Annette-Gymnasiums. Was dabei erforscht wurde, wird am Samstag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Es war 2001, als sich Michael Seibel auf dem Heimweg für einen kleinen Umweg entschied. Er kam aus Norddeutschland, war unterwegs in seine badische Heimat. Unterwegs machte er einen kleinen Abstecher zur Heintz-Orgel in der St.-Pankratius-Kirche. „Ich hätte nie gedacht, dass ich da einmal drauf spielen werde.“ Aber genau das tut er jetzt. Denn Michael Seibel ist der neue Organist der Seelsorgeeinheit Buldern - und stellt sich am Samstag in der DZ vor. Der Skiklub Dülmen arbeitet an seiner Zukunft.

Mit Abfahrts-Olympia-Teilnehmer Fritz Dopfner hat sich der Vorstand Expertise geholt. Zudem hat der Skiklub in der Alten Paul Gerhardt-Schule eine neue Heimat gefunden.

Termine:

Samstag

15 Uhr, Plattdeutsche Theatergruppe der Kolpingsfamilie, „Dat Schattenstein Vermächtnis“, Kolpinghaus

15 bis 20 Uhr, Jahresausstellung des Kaninchenzuchtvereins W712 Buldern, DRK-Heim Buldern, 16 Uhr offizielle Eröffnung mit Bürgermeister 21 Uhr, Megazeltparty, Festzelt am düb

Sonntag

10 bis 16 Uhr, Jahresausstellung des Kaninchenzuchtvereins W712 Buldern, DRK-Heim Buldern

15 Uhr, Plattdeutsche Theatergruppe der Kolpingsfamilie, „Dat Schattenstein Vermächtnis“, Kolpinghaus

16 Uhr Konzert „Solang man Träume noch leben kann“ des MGV Germania Buldern, Mehrzweckhalle

17 Uhr, Konzert der Kathmann-Chöre MGV Sängerbund Dülmen, Crescendo Chor Coesfeld, Musica Billerbeck, Kirche am Markt in Coesfeld, Eintritt frei

18 Uhr, Konzert mit dem tamigu-Trio, Christuskirche

Wetter:

Vormittags dominieren kompaktere Wolken mit etwas Nieselregen, später meist trocken mit etwas Sonne, 20 bis 22 Grad. Der Südwind weht meist nur schwach. Sonntag dann bis zu 23 Grad.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.