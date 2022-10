Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Die Förderzusagen der Stadt für Photovoltaikanlagen gelten noch bis Juni, die Polizei hat den flüchtigen Dach-Springer gefasst, im alten Bahnhof Buldern rollen die Züge, und heute Abend feiert das neue Stück der Kolping-Theatergruppe Premiere: Das müssen Sie am Wochenende wissen.

Heute lädt der Modelleisebahnclub Dülmen in den alten Bahnhof Buldern ein.

Das müssen Sie wissen:

Das städtische Programm zur Förderung von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) war erfolgreich. Alle Fördermittel in einer Gesamthöhe von rund 290.000 Euro sind vergeben. Der Rat der Stadt hat den Weg dafür frei gemacht, dass Förderzusagen über das Jahresende hinaus bis Juni 2023 verlängert werden.

Groß war die Freude am Freitagmorgen bei Gabriele Thiehoff, als sie in der DZ-Geschäftsstelle einen Ticket-Gutschein über 50 Euro in Empfang nehmen konnte. Sie hatte den ersten Preis bei einer seit Jahren beliebten DZ-Aktion „Spendenzeitung“ gewonnen.

Mit einem spektakulären Sprung vom Dach begann die Flucht, am Donnerstagabend endete sie mit einer Festnahme: Die Polizei hat in Dülmen einen 28-Jährigen gefasst - und zwar an seiner Wohnanschrift.

Wenn zum 9. November hin Jugendliche der Hermann-Leeser-Schule die Stolpersteine in Dülmen reinigen und dort weiße Rosen ablegen, dann wird diesmal ein Standort fehlen - und zwar in der Marktstraße.

Unter dem Motto „Stiften. Ein Plus für alle.“ steht der heutige Stiftungstag Münster Westfalen. Stiftende und Stiftungen aus Münster und der Region sind dabei zu Austausch, Weiterbildung und Vernetzung eingeladen. Für die DZ ist der Stiftungstag Anlass, mit Mario Tenhumberg zu sprechen. Er ist Geschäftsführer der KIWO Jugendhilfe, deren Träger die St. Josephs- und Gertrudis-Stiftung ist. Im Gespräch mit DZ-Redakteurin Claudia Marcy geht er auf die Ursprünge ein und zeigt die Auswirkungen bis auf den heutigen Tag. Das Interview lesen Sie in der DZ-Ausgabe vom Wochenende.

Mit zwölf Jahren haben viele Jungs den Wunsch, wie Neymar oder Lionel Messi selber Fußball zu spielen. Nicht so Hugo Lükens. Für ihn ist klar: „Ich will Schiedsrichter werden.“ Erste Einblicke gab es für ihn nun durch Tarik Gündogdu.

Termine:

Samstag

11 bis 17 Uhr, Ausstellung des Modelleisenbahnclubs Dülmen, Alter Bahnhof Buldern

19 Uhr, Premiere der Plattdeutsche Theatergruppe der Kolpingsfamilie, „Dat Schattenstein Vermächtnis“, Kolpinghaus

20 Uhr, Ü30-Party, Einlass 19 Uhr, Festzelt am düb

Sonntag

14 und 16 Uhr, Kindertheater „Wok Wok Wok“ von Hille Puppille, Welterhof (Solawi Crowdsalad), Welte 21

15 Uhr, Plattdeutsche Theatergruppe der Kolpingsfamilie, „Dat Schattenstein Vermächtnis“, Kolpinghaus

Wetter:

Der Tag startet freundlich und recht sonnig. Im Tagesverlauf kommen dann Quellwolken hinzu, Regen ist selten, 18 bis 19 Grad. Mäßiger, in Böen frischer Wind aus Südwest.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.