Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Vergangenes Jahr fand das Oktoberfest im Event-Biergarten statt. In diesem Jahr wird im Festzelt auf dem Freibadgelände gefeiert.

Das müssen Sie wissen:

Groß war das Interesse an der Präsentation des Boldmen bei BMW Ahag. Mit dem schnittigen Sportwagen, mitentwickelt von Friedhelm Wiesmann, hole man ein Stück Wiesmann in die Stadt zurück, formulierte es Verkaufsleiter Dennis Hölscher.

Die Zinsen bei Baukrediten steigen seit Monaten in großen Schritten, die Preise für Baumaterialien gehen durch die Decke. Wer deshalb bei der Verwirklichung eines Bauvorhabens Gas geben will, muss zunächst einmal eine große Hürde nehmen - den Erwerb eines Grundstückes. Alles rund ums Thema Grundstückserwerb inklusive Tipps, lesen Sie im Artikel in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Seit der Präsentation der Missbrauchs-Studie im Bistum Münster ist Professor Dr. Thomas Großbölting einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Beim Theologischen Bildungswerk referiert er jetzt über Aufarbeitungsszenarien. Mit der DZ sprach er über seine persönlichen Gefühle im Zusammenhang mit dem Thema Missbrauch.

In Dülmen gibt es einige städtische Bäume, an denen sich Erntewillige frei bedienen können. Damit alle Interessierten einen besseren Überblick über die Standorte haben, hat die Stadt nun auf ihrer Website eine Obstbaumkarte veröffenlicht.

Bei einem Brand in der Elektroabteilung des Dülmener Krankenhauses zogen sich zwei Mitarbeiter eine Rauchgasvergiftung zu. Die beiden Techniker waren starkem Rauch ausgesetzt, als sie das Feuer löschten. Für das restliche Personal und die Patienten habe aber laut Feuerwehr zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.

Maximilian „Maxi“ Gerding (13) ist leidenschaftlicher Cable-Wakeboarder. Seit mehr als vier Jahren lässt er sich über Seen ziehen, springt über Hindernisse, wirbelt durch die Luft. Der Lohn: Platz drei bei der Deutschen U14-Meisterschaft.

Termine:

19 Uhr, Oktoberfest im Zelt am düb, Einlass ab 18 Uhr

Wetter:

Nach Nebelauflösung wechseln sich sonnige Abschnitte mit einzelnen Schauern ab. Milde 17 bis 19 Grad. Der Südwestwind kommt schwach bis mäßig und böig daher.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.

Die Bahnunterführung am Haverlandweg ist im Zuge der laufenden Umbauarbeiten zur Fahrradstraße gesperrt.

Die Polizei blitzt am heutigen Samstag auf der Billerbecker Straße.